El fallido de Pepe Cibrián que incomodó a su esposo en vivo: "Perdón"

El artista vivió un incómodo momento al confundir el nombre de su actual pareja con el de su ex. Pepe Cibrián y Nahuel Lodi abandonaron un móvil de TV por su enojo con la producción.

Pepe Cibrián se retiró enojado del nuevo programa de Viviana Saccone en Net TV porque pusieron al aire un video de su esposo a los besos con otro hombre mientras él estaba presente desde un móvil. El enojo desorbitó al actor y director teatral al referirse a su actual pareja dijo el nombre de su ex, lo que generó una gran incomodidad.

"Lo que te pido es que no pasen más esa imagen, eso es lo único que te pido porque la pasaron y no me gusta. Sigo porque sos vos sino me retiraría", comenzó su descargo el hijo de Ana María Campoy. "Nunca hago reportajes en estas circunstancias, pensé que íbamos a hablar de nosotros, de la vida, pero prefiero que no", agregó.

Cibrián y su reciente esposo de 32 años, Nahuel Lodi, hicieron las paces y volvieron a estar juntos tras su pelea por la viralización de un video donde se vio al joven besar a otro hombre en su despedida de soltero, en la Fiesta Plop de Buenos Aires. "Nunca hago reportajes en estas circunstancias, pensé que íbamos a hablar de nosotros, de la vida, pero prefiero que no", cerró.

El artista quiso enfatizar en su indignación y cometió un acto fallido que incomodó a su pareja, que estaba sentado a su lado: en vez de decir su nombre, nombró a su ex (Santiago, de quien fue pareja durante 10 años). "No es ese el ánimo para Santiago... perdón, ni para Nahuel ni para mí", enunció y automáticamente le cambió el rictus facial a Lodi, notablemente nervioso.

El fuerte descargo de Pepe Cibrián tras el escándalo mediático por la infidelidad de Nahuel Lodi

"Se ha hablado indiscriminadamente de mis afectos, frente a las vivencias afectivas producto de mi reciente historia con Nahuel, opinando y calificando los sentimientos más profundos sin reparo que traté de tolerar entendiéndolo como algo propio del interés por las noticias comúnmente denominadas del corazón", enunció Cibrián en una de las publicaciones de su cuenta de Instagram. Y agregó: "Comenzaron a lanzarse comentarios aberrantes con imputaciones gravísimas afectando derechos personalísimos que hacen a mi intimidad, a mi buen nombre y honor. Los que por su gravedad y falta de asidero no responderé por esta vía, sino en la justicia".

El artista aseguró que sintió que se manchó su nombre y prestigio en las últimas semanas y cerró: "No es posible, ni justo que personas en busca de pobres minutos de fama para lograr un espacio de aire, lo hagan en base a mentiras. Todo debe tener un límite".