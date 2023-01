El fallido de El Conejo que hizo estallar de celos a Coti en Gran Hermano: "¿Quién es Sofía?"

Alexis "Conejo" Quiroga tuvo un acto fallido en Gran Hermano y Coti Romero explotó de los celos.

Coti Romero abandonó la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) y se llevó un gran disgusto al ver a Alexis "Conejo" Quiroga, su novio dentro de la casa, llorando por una misteriosa chica llamada Sofía.

Coti y "Conejo" forjaron un vínculo muy profundo durante su estadía en la casa, tanto que se dijeron "te amo" y lloraron desconsoladamente cuando la joven correntina fue eliminada del reality. Minutos después, Coti fue al piso de Gran Hermano, lo vio en pantalla hablando sobre otra chica y no pudo disimular sus celos.

En aquel video, se puede ver al cordobés llorando en el confesionario por la salida de su novia. "Estoy mal, muy triste. Muy, muy triste. Sin fuerzas, sin ganas, sin aliento, sin nada", le confiesa a Gran Hermano. "Ay, Coti, la concha de la lora. No sé cómo voy a hacer, culiado", le dice Maxi Giudici en otro clip. "Yo tampoco sabía, hermano. Y entiendo todo lo que sentís. Hay que meterle huevo, no me aflojés, boludo", lo consuela su compañero.

Fue entonces cuando se escucha a Alexis decirle una frase inteligible a Maxi, que fue traducida por la producción bajo el subtítulo: "Me hacía falta Sofía a mí, culiado". Coti reaccionó con un gesto de sorpresa al escuchar estas palabras, especialmente porque la exnovia de "Conejo" se llama Sofía.

Cuando terminó el video, Coti le preguntó a Santiago del Moro: "Pará, ¿qué dijo de Sofía? No entendí. ¿Lo pueden repetir?". "¿Quién es Sofía?", le preguntó una panelista, a lo que la joven correntina respondió que era la exnovia de "Conejo". Sin embargo, en las redes sociales cientos de usuarios comentaron que la producción cometió un error al subtitular la frase y que en realidad Alexis había dicho "no me hacía falta sufrir" en lugar de "me hacía falta Sofía".

Fuerte denuncia contra Coti Romero de Gran Hermano

Recientemente, salió a la luz una denuncia contra Coti, hecha por una mujer llamada Yhoana Ojeda que dice ser su vecina. La mujer escribió mediante un posteo en Facebook que es vecina de Constanza y que, "así como la ven, agresiva, contestadora e impulsiva, es peor todavía". En aquella publicación, Yhoanna aseguró que Coti trata así a su familia y a sus amigos y que todo Corrientes iba a votar en su contra.

"Que no cuente con Corrientes porque no es digna de representar nada. La pobre madre le tiene terror. Y cuando la defendemos los vecinos, la señora tiene miedo de dañar a su hija. Le aguanta todo, pero nosotros no vamos a permitir alguien así en la TV que nos represente", sostiene la mujer. "Desde chica es muy caprichosa, a veces cuando le agarran esos ataques de nervios, muchas veces pensamos que le entró el Diablo, porque grita peor que vendedor ambulante. Hace volar cosas. ¡Fuera Coti!", cierra el posteo.