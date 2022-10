El explosivo dato que nadie sabía sobre la esposa de Del Moro: "No es"

Susana Roccasalvo dio un dato inesperado sobre la esposa de Del Moro. El conductor de Gran Hermano está en la cresta de la ola con el programa líder de Telefe.

Santiago del Moro es el conductor de Gran Hermano y uno de los principales conductores televisivos del país. Sin embargo, poco se conoce sobre su vida privada y ahí es donde Susana Roccasalvo hizo hincapie. En su programa de El Nueve, la periodista dio detalles desconocidos sobre la esposa del presentador.

“Yo a ellos los conozco hace muchos años, sobre todo a María, y he tenido mucho contacto con la familia de ella antes de que Santiago fuera famoso. Y ellos se conocen de toda la vida, hace más de veinte años que están juntos”, expresó Susana Roccasalvo, y agregó: "El público conoce ahora a la mujer de Santiago. ¡No es una mujer que conoce hace diez años! Ellos se conocen desde hace muchísimos años, de muy jovencitos… entonces cuando te ven crecer es diferente”.

“Primero, cuando el famoso vuelve a casa tiene que dejar la fama afuera porque si no, no es posible. Pero como ella lo vio crecer, ella es parte de su fama. Entonces está muy bien que ella lo ponga en casilla, porque este es un medio que te separa de tu familia, amigos… te va absorbiendo. Él es familiero porque, también, tiene en su casa una mujer que lo baja”, sentenció Susana Roccasalvo, exponiendo la importancia de María en la vida de Santiago del Moro.

Santiago del Moro se cansó de Juan y lo humilló al aire

Gran Hermano continúa su curso tras la eliminación de Tomás Holder. Sin embargo, antes de conocer el veredicto final, Santiago del Moro se tomó unos segundos para referirse a Juan y lo expuso sin filtros. Luego de saberse que Marcos continuaría en la casa, el taxista expuso sus dudas en cuanto a los porcentajes de la votación.

Tras escuchar a Juan, Santiago del Moro volvió a escena y decidió cortar con el curso normal de la gala de eliminación para cuestionar al participante: "Recién decían 'yo no creo en los porcentajes'. Todos los porcentajes tienen la firma de una escribana. Es así, es lo que ustedes votan".

"Si se va, se los digo adelante de él. Me pueden decir 'Juan, me voy con ellos'. Yo sigo jugando y me la banco solo. Igual yo los porcentajes no los tengo...", habían sido las palabras de Juan, quien se quedó sin uno de los emblemas de su grupo y tiene complicada su estadía en la casa de Gran Hermano. Al parecer, y según sus palabras, seguirá aislado de la mayoría de los participantes para realizar su estrategia (la misma por la que Tomás terminó siendo el primer eliminado).