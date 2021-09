El exabrupto de una figura de La Voz que fue eliminada: "Una buena cerrada de or..."

Un ex participante del reality show se desató al hablar sobre su paso por La Voz Argentina.

El exparticipante de La Voz Argentina, Lautaro Cabrera, se expresó en una reciente entrevista radial sobre su paso por el reality show conducido por Marley. En su descargo, el joven reveló muchas verdades sobre el detrás de escena del ciclo de Telefe y también expuso qué equipo le gustaría que gane el concurso y por qué.

“Para mí gana Luz. Más allá del talento es hora de que gane una mujer, nos gustaría sobre todo que sea del team Mau y Ricky e incluso por el equipo polémico, le cerraría el orto a mucha gente porque los cuestionaron mucho por el tipo de música que hacen”, lanzó al artista en diálogo con La Once Diez y aseguró que presiente a la miembro del team de los hijos de Ricardo Montaner como la ganadora de la tercera temporada de La Voz Argentina.

A pesar de su fervorosa defensa al dúo de reggaetoneros, Cabrera tuvo palabras de amor y admiración para con todos los jueces del reality show de Telefe: “Yo creo que de los 5 me quedo con Mau porque él es muy tierno, es un amor de persona, es muy sincero, muy querible. Lo veía ayer, mientras lo miraba y me dejó palabras que me quedaron de verdad. Él me dijo que era su amigo, que me quería y me emocionó mucho porque es recíproco”.

Así como hizo alusión a los jurados, Lautaro también se refirió a sus compañeros del reality y dejó en claro que se lleva grandes amistades del concurso: “En los Knock Out con Fran Benitez me emocioné mucho, estuve en el público y lo escuché por primera vez. Me emocionaba un montón verlo. Conocía la condición de él y como nunca pude verlo en vivo por los protocolos, la primera vez que lo vi me emocionó. Maggie Cullen cuando cantó Ojalá también me hizo caer unas lágrimas”.

Reflexión de Cabrera sobre el rol de La Voz Argentina en la carrera de los participantes

El joven hizo alusión a la función que considera que cumplen los realities como La Voz Argentina para los concursantes y aseguró que dan una gran visibilidad que todos los artistas necesitan. “Los productores quieren ver cómo sos vos, cómo te desenvolvés con tu música. Para muchos de nosotros La Voz es vidriera, es la posibilidad de que te vean, de que te conozcan, de que conozcan el amor que sentís por la música”, expresó Cabrera.