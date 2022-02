El exabrupto de Esteban Lamothe sobre su intimidad con Charo López: "Creo que no da"

Esteban Lamothe habló en Intrusos sobre su relación con Charo López y sorprendió con un fuerte exabrupto en vivo.

Esteban Lamothe protagonizó el viernes pasado un exabrupto cuando en Intrusos le hicieron una pregunta sobre cómo marcha su reciente relación con Charo López. "Si quieren les cuento", disparó el actor, algo cansado sobre este tipo de preguntas íntimas. Cabe recordar que desde hace varias semanas se especula con que Lamothe tiene un romance con Charo López y aunque ellos no dijeron nada, con las salidas nocturnas al teatro, la pareja confirmó su relación.

En octubre pasado, Esteban Lamothe confirmó su separación de Katia Szechtman, tras varios años en pareja. Entonces empezaron los rumores sobre un romance entre el actor y Ángela Leiva, compañera de Lamothe en La 1-5/18. Pese a la insistencia y fuerza en estas especulaciones, ambos desmintieron y bromearon con la "información" que brindaban en los programas de espectáculos. Pero hace unas semanas, las redes sociales comenzaron a hacerse eco que Lamothe estaba muy cerca de Charo López y tras unos días, la pareja se mostró junta en una salida nocturna romántica, aunque claro sin confirmarlo ante los medios.

"Todo muy lindo, todo hermoso, me encanta la obra pero contame de Charo, contame del amor", le pidió Guido Záffora a Esteban Lamothe mientras en Intrusos hablaban sobre el éxito de Desnudos, la obra teatral que protagoniza junto a Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Brenda Gandini, Sabrina Rojas y Mey Scapola. Sin poder esquivar el tema, el actor replicó: "Uy, la puta madre. Hace quince minutos que estoy de novio, no tengo novedades. O sea, lo siguiente sería contar el día a día".

"Es así. Te ponés de novio y quiere saber cuándo te casás, cuándo tenés hijos... todo es así", bajó el tono Florencia de la V, en broma, mientras Lamothe confirmó que llevaban tres meses y medio en pareja. Pero el panel insistió en querer saber sobre la intimidad de los enamorados y el actor se despachó en tono irónico con un fuerte mensaje: "¿Qué quieren que les cuente? Si quieren les cuento sobre el polvo de anoche, pero son las tres y media de la tarde, creo que no da".

El comienzo del noviazgo entre Lamothe y Charo López

Ante la negativa del actor de hablar sobre su relación, Virginia Gallardo lo apuró al remarcar que empezó a salir con Charo López casi inmediatamente después de terminar con Katia Szechtman. "Me gusta el amor. Charo era mi amiga. Le mandé a decir algo por Nico García, porque estaban haciendo un corto y me hizo gancho. Compramos un vino y bueno", reveló Lamothe. Para cerrar, el actor contó cómo vive la fama y la exposición de su intimidad: "No me molesta que me pregunten de mi vida privada. Siempre hablo de amor. Por ahí me jodería si fuera un problema mío y de mi hijo, pero cuando tiene que ver con el corazón está todo bien, no me molesta para nada".