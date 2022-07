El esposo de Pepe Cibrián explotó contra Georgina Barbarossa: "Dejen de joder"

Nahuel Lodi, el esposo de Pepe Cibrián, estalló contra la actriz Georgina Barbarossa, una de las primeras figuras del espectáculo en poner en duda la relación de su amigo.

El casamiento de Pepe Cibrián y Nahuel Lodi selló el divorcio afectivo entre el destacado actor y la comediante Georgina Barbarossa, una de las primeras figuras en negarse a la unión. Tras un ida y vuelta mediático entre los artistas, el esposo de Cibrián rompió el silencio con un picante mensaje para la madrina de boda.

La noticia del inesperado descargo se anunció en el magazine A la tarde (América TV), cuando uno de los panelistas de Karina Mazzocco contó que tuvó una charla con el asistente personal de Cibrián, quien le mandó un mensaje de parte de Nahuel Lodi. Al parecer, el esposo del director de Drácula está cansado del impacto que tuvieron los dichos de Georgina Barbarossa.

"Nunca más volvió a ver a Georgina, para él es un tema cerrado, no cree que se puedan arreglar las cosas, no le pidió disculpas a él, sino a Pepe, y su papá nunca les pidió que se casen, sino que fue al revés", enumeró Lucas Bertero, profundizando en que "el palo de Georgina fue para los dos, ya que a uno lo trató de tonto (Pepe) y al otro de vividor (Nahuel)".

"Le molesta muchísimo que sigan pensando que estaba con él por el dinero y quiere que se dejen de joder con eso", sentenció el panelista, reproduciendo el mensaje de Lodi, que hasta este momento se había mostrado cauto en la pelea de los dos amigos del espectáculo.

Georgina Barbarossa cruzó a Pepe Cibrián: "Que siga"

"Yo no quería que se case porque como le está yendo bien, se conocen hace tres meses y es mucho más joven que él, no quiero que le afanen", enunció la actriz de novelas como Dulce Amor y Viudas E Hijos del Rock And Roll en su ciclo, A la Barbarossa. Ante estas palabras, Cibrián y su esposo se mostraron algo dolidos: "Me dolió lo que sucedió con Georgina porque tuvimos una amistad de 40 años. Se perdió nuestra amistad. No existe más. Hay cosas que no se pueden perdonar", enunció el actor y director teatral.

Georgina dialogó con Intrusos y opinó sobre el enfado de su amigo de años: "Bueno, que siga enojado. No quiero hablar más de este tema. Ya se le pasará. Ya tendremos una charla. Es todo muy reciente, todo muy caliente".