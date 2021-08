El espectáculo argentino se despide de Antonio Gasalla: el final de un histórico actor

Triste noticia para el mundo del espectáculo. Hace pocos días, se anunció la decisión de Antonio Gasalla de abandonar los escenarios de forma definitiva. Con el correr de las horas, el silencio del actor y de su círculo íntimo reconfirmó la noticia.

La pandemia lo recluyó en su departamento, y desde ese entonces Antonio Gasalla tomó la decisión de apartarse de los medios para dedicarse a sus problemas de salud. En los últimos días, tal y como se informó extraoficialmente, el reconocido actor anunció su retiro de los escenarios.

Con el correr de los días, y de acuerdo al silencio del artista y de su círculo íntimo, esta información (que no fue oficializada por Gasalla) cobró aún más fuerza. Esto hizo que sus fanáticos y los amantes del espectáculo argentino comiencen a lamentar el final de un artista que marcó una época en la República Argentina. Todo va en concordancia con lo manifestado por el propio Antonio meses atrás. En el comienzo de la cuarentena, en marzo de 2020, le manifestó a Clarín: "Tengo 80 años, ¡trabajé casi 60 sin parar!".

Si bien se crearon protocolos para trabajar en el teatro de la República Argentina, esto a Gasalla no lo contentó: "En un teatro con 800 localidades, hoy hay 200 porque sacan filas. No quiero trabajar así. Yo quiero hacer teatro bajando del escenario, hablando con la gente. Y eso no se puede hacer más".

De hecho, fue su amigo Marcelo Polino quien confirmó las versiones del alejamiento de los escenarios por parte de Gasalla. "Está complicado porque es una persona de riesgo, está en su casa y no hay un panorama de volver a actuar. Es una persona de 80 años que está lúcida, escribiendo y en su casa. Tiene las dos dosis de la vacuna y eso lo tranquilizó bastante. Es un mundo que nos paró a todos", sentenció, en diálogo con A la tarde.

Aníbal Pachano anunció su despedida de los escenarios

El reconocido bailarín, coreógrafo y director teatral Aníbal Pachano eligió Villa Carlos Paz para su despedida de los escenarios argentinos. El estreno será en diciembre de 2021 en el Teatro Acuario (Leandro N. Alem 48 Planta Alta, Centro, Galería Acuario)

Después de 8 años de ausencia en la ciudad cordobesa, Pachano regresa de la mano de una producción de We Latinoamérica Entertainment para hacer un music hall que repasará cada uno de los hitos de su carrera y su vida personal. La vuelta tan esperada será en el Teatro Acuario a fines de diciembre y será solo el comienzo de una gran gira que rodará por todo el país.

Así...vuelvo, es el nombre de la despedida de Aníbal de los escenarios argentinos, con mucho apoyo de su familia y amigos, donde expresará un raconto de toda su carrera, los sinsabores y logros que le dio la vida. Los comienzos de su carrera en Córdoba, las mudanzas, su apuesta a la carrera de arquitectura, la fundación del legendario Botton tap, sus producciones teatrales, su enfermedad, su arte y su exquisito y refinado gusto como artista son algunas de las situaciones que abordará en este espectáculo donde será el protagonista de su propia autobiografía.