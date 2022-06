El especial regalo de La Sole para un participante de La Voz: "Te quiero mucho"

La cantante se emocionó con la participación de un artista y no pudo evitar acercarse con un gesto muy particular.

Soledad Pastorutti tuvo un gesto sumamente especial con un participante de La Voz Argentina y le hizo un importante regalo en frente de sus demás compañeros. En la instancia de audiciones a ciegas, la cantante se emocionó con la presentación de un joven y quiso homenajearlo con un presente.

La situación se dio durante la audición de Leo, un joven de 28 años oriundo de Jujuy pero que residía en la provincia de Córdoba. El artista presentó su propia versión de Tarot, la canción de Ricardo Arjona, y logró conmover a "La Sole" y a Ricardo Montaner gracias a la gran atmósfera emocional que había logrado con su voz y su interpretación. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir a qué equipo pertenecer, Leo se mostró muy indeciso.

Finalmente, el joven participante eligió irse con Ricardo Montaner luego de explicar que estar en La Voz era muy importante para él, ya que hizo un gran esfuerzo para viajar y participar del certamen, incluso hacía un año que no veía a su familia. "Extraño sobre todo a mi hermano, Nico, que es mi motor todos los días". Conmovido por la historia, Montaner se acercó al nuevo integrante de su equipo y lo recibió con mucha alegría.

"Te voy a dar un abrazo de bienvenida. Te voy a regalar algo que no es para ti, es para Nico", expresó Ricardo Montaner mientras le entregaba la misma la campera que le da a todos sus competidores. "Le tenés que regalar otra así están iguales", lo apuró Soledad y el intérprete venezolano replicó: "No tengo más, ¿no tenés un poncho vos para regalarle?". Sin pensarlo dos veces, Soledad Pastorutti sacó uno de sus ponchos y se lo acercó a Leo, pese a que el joven no había elegido su equipo. "Si, si tengo. ¿Por qué no te lo regalaría? Te lo voy a entregar porque te quiero mucho. Estás en un gran equipo", sentenció la cantante.

Ricardo Montaner expuso a una participante de La Voz: "Es realmente grave"

Ricardo Montaner no se guardó nada y expuso a una participante de La Voz Argentina Luego de que la joven se presentara con muchos nervios, el cantante le explicó a la concursante por qué no la había elegido para formar parte de su equipo. "Tu tema es grave", puntualizó Montaner sobre el desempeño que mantuvo la joven en el reality show.

La situación se dio durante la presentación de Zoe, una joven de 21 años oriunda de Moreno, Provincia de Buenos Aires. La joven interpretó una canción muy popular, pero los nervios le jugaron una mala pasada y no convenció a ninguno de los jurados como para que se den vuelta y elijan su voz. Sin embargo, antes de que la joven se despidiera del escenario, Montaner quiso explicarle por qué no la había elegido.

"Tenés que trabajar la afinación", dijo Montaner a penas la joven terminó de cantar otra canción a pedido del jurado. "Es más, es realmente grave. Tienes que trabajar mucho más en eso y concentrarte", continuó el intérprete de Tan Enamorados pese al pedido de disculpas de Zoe. "Hay dos formas de ser afinado. Una naturalmente que no hay que pensarlo y hay otro afinado que es el que debe concentrarse todo el tiempo en mantenerse así", explicó Montaner.

"Tú tienes momentos en que afinas, pero tienes muchos momentos en que no afinas. Por lo tanto, quiere decir que podés afinar pero tenés que estar concentrada todo el tiempo", aconsejó Ricardo Montaner y continuó con una particular crítica al desempeño de la artista. "Un riesgo como cantar una canción acapella, es un riesgo que todavía no estás lista para tomar", aseguró.