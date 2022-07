El escalofriante momento de Dario Barassi en un avión: "Fue durísimo"

Darío Barassi vivió un escalofriante momento mientras estaba en un avión junto a su esposa embarazada y su hija de 3 años. Si bien afortunadamente llegaron sanos y salvos a su casa, el conductor publicó un emotivo texto en sus redes sociales detallando todo lo que vivió a bordo.

Tras unos días de vacaciones, Barassi y su familia se subieron a un avión para emprender la vuelta a casa, con muchos percances de por medio debido a las condiciones climáticas. "Niebla imposible. Todos los vuelos cancelados. Cambiamos de aeropuerto. Esperamos 5 horas. Finalmente volamos", comenzó el conductor en su relato.

"El aterrizaje fue durísimo. No se veía nada. Azafatas brindando calma. Aterrizamos. Yo estaba sentado adelante porque gordito, abre la puerta el piloto, le doy la mano y me dice algo así como que no me gaste en agradecer, que su misión era traernos a casa. Y me emocionó", siguió Barassi.

Y sumó que durante todo ese viaje de terror pensó en su esposa, su hija y su bebé en camino. "Durante todo el vuelo pensé en mis mujeres. Cómo mira mi mujer, cómo se ríe mi enana y cómo salta la pequeña en la panza. Escribo esto desde la cocina mientras me hago un pacho. Dos panchos. Estoy sensible. Gracias a mis chicas. Gracias a ese piloto. Qué bueno estar en casa. Los dejo, ya están los panchos", cerró el conductor.

La publicación se llenó de cientos de comentarios, entre ellos el de Paula Cerone, la azafata que lo asistió. "Un placer traerte a casa. Fui la azafata de ese vuelo", comentó la joven, y su comentario se llenó de likes y preguntas por parte de los seguidores de Barassi, quienes le agradecieron con mensajes como "gracias por cuidarlo" y "los admiro".

¿Por qué se cancelan los vuelos cuando hay mucha niebla?

En los días de niebla, algunos vuelos son cancelados y otros no. Esto depende de muchos factores, entre ellos la tecnología de cada avión, el equipamiento de navegación de cada aeropuerto y las posibilidades de aterrizaje.

Algunos aviones, los más nuevos, tienen un sistema de aterrizaje automático que permite que los pilotos aterricen sin necesidad de mirar la pista. Asimismo, algunos aeropuertos tienen un sistema de orientación que ayuda al aterrizaje. Sin embargo, hay niveles mínimos de visibilidad y techo (altura de las nubes) que deben ser respetados, ya que de lo contrario el aterrizaje puede ser peligroso.