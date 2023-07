El Emotivo adiós de Laurita Fernández: "Para siempre en mi corazón"

La cantante y actriz habló sobre una despedida que le genera emoción. Laurita Fernández hizo un desgarrador descargo en sus redes sociales.

Laurita Fernández se explayó en sus redes sociales sobre una despedida que la sensibiliza al máximo y contó cómo vive este momento de su vida. La exparticipante de Bailando por un sueño demostró su felicidad por lo vivido en la última etapa de su vida a nivel laboral y por lo que pasó esta última semana. Con mucha emoción, se despidió en un posteo muy profundo.

La actriz interpretó al icónico personaje de la maestra Miel en el musical teatral de Matilda, en el Gran Rex. Laurita protagonizó la obra junto con José María Listorti, quien se puso en la piel del padre de la joven con poderes telequinético. "Gracias al tremendo equipo que se armo en el escenario. Gracias al team de producción y directores por confiar en mi", comenzó su descargo la expareja de Federico Bal.

"Gracias al equipo que se ocupaba de que tooodo este perfecto y estemos listos para el show. Gracias al equipazo técnico. Gracias a la gente del @teatro_granrex.Gracias porque ya son 140.000 espectadores los que disfrutaron con nosotros", concluyó su descargo la actriz. En la sección de comentarios, Fernández recibió un sinfín de mensajes de amor, donde sus fans aprovecharon para expresarle su admiración: "La ultima función de ayer fue especial, fue amor, compañerismo, magia, diversión, colores, fue todo hermosísimo", "Brillante como siempre! Me emocione siendo adulta como una niña. Fiel reflejo de la señorita Miel con un elenco increíble" y "Impresionante la obra! Y tu actuación es sublime! Te felicito" fueron algunos de los comentarios de la gente.

Laurita Fernández, sobre su conexión con la historia de Matilda

"La icónica película de los '90 me lleva a muchos recuerdos lindos, sé que Netflix hizo una remake con el musical, pero no es la misma historia que conocemos todos. Una de las primeras veces que vi la clásica Matilda terminé intentando mover los muebles por telequinesis, como ella", relató la artista nacida en 1990. Laurita reflexionó sobre algunas escenas fuertes de la película, como el tironeo de pelos de Tronchatoro a la niña con trenzas rubias, y expuso las dudas que tuvo en un principio sobre cómo serían plasmadas a nivel teatral. "Pensé que podía quedar raro, pero no, en el musical se mantiene la esencia de la historia. Puedo confirmar que en el musical hay revoleo de nenes y maltratos de Tronchatoro (risas) ¡Los trucos son increíbles!", sumó.