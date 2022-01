El duro relato de Maite Peñoñori en Intrusos: "Mi mamá lo padecía"

La periodista abrió su corazón y relató su experiencia como modelo de publicidades en su niñez.

Maite Peñoñori se sinceró en Intrusos sobre un costado desconocido de su vida, relacionado a una actividad que realizaba en su infancia. La periodista era modelo en publicidades y reveló cómo fue el momento en que les pidió a sus padres ser parte del programa Chiquititas y cuál fue su reacción.

"Yo de chica hice muchas publicidades. Me llevaba mi mamá e hice un montón de publicidades. A mí me divertía. Me parecía un mundo re atractivo, pero mi mamá lo padecía, y mi papá también", comenzó su descargo la panelista de Intrusos, en alusión a cuánto les costaba a sus padres acostumbrarse a la exposición que significaba para su hija ser la cara de publicidades famosas.

A pesar de su entusiasmo por ser una celebridad y ser parte de una agencia, los padres de la periodista le pusieron un freno en su inspiración vocacional. "Me llamaron de la agencia en la que yo estaba para hacer un casting para Chiquititas. Tenía 8 años. Yo re quería, pero mis papás se pusieron firmes y me dijeron que no", soltó Peñoñori, sobre la negativa que recibió por parte de sus padres, a pesar de que luego aclaró que no significó un trauma en su vida e igualmente pudo aprovechar de otras aristas de su infancia y adolescencia, que no hubiera apreciado con trabajo.

"Ellos me dijeron 'vos tenés que tener infancia, ir a los cumpleaños y tenés que jugar'. No me quedó ningún rencor. Yo me siento feliz con la infancia que viví", concluyó Maite, a modo de aclaración.

La despedida de Maite Peñoñori de LAM

La periodista formó parte del equipo de Los Ángeles de la Mañana durante años y hace algunas semanas se pasó a Intrusos. "Me costó un montón tomar esta decisión. Fue el programa en el que crecí, en el que me fuiste dando un montón de espacios porque no todos los conductores son así de generosos", expresó Peñoñori en su discurso final en el programa. Y sumó: "Sentía que tenía que cerrar un ciclo. Muchas veces da la impresión de que nos peleamos y nos matamos, y la verdad es que es un equipo humano hermoso".

"Me llevo de todas algo súper bueno, de vos Ángel, de toda la producción. Este programa tiene algo muy fresco, muy espontáneo, las cosas van sucediendo y me divertí un montón", continuó y luego reflexionó sobre algunas anécdotas en el ciclo: "Me pasó de todo al aire: me caí, me quiso levantar el Polaco, me puteó Pampita".