El duro relato de Daniel Vila sobre las adicciones: "Tuve que decir basta"

El famoso empresario reveló una situación extrema que lo llevó a depender de una droga durante meses.

Daniel Vila se sinceró en una reciente entrevista y reveló que hace algunos años atrás sufrió una fuerte adicción. Consciente de que vivir bajo los efectos de esa droga no era lo que quería para su vida y le generaría consecuencias en un futuro, el empresario realizó un gran esfuerzo para salir adelante. "Tuve que decir basta", admitió el empresario.

En la reciente entrevista que brindó con Alejandro Fantino para Animales Sueltos, Daniel Vila habló del terrible problema que atravesó y que derivó en una fuerte adicción a un medicamento. Sincero, el empresario televisivo contó los efectos que le generaba la droga y lo difícil que le resultó salir adelante sin la intervención de la morfina en su cuerpo.

"Me pasó que estuve seis meses con morfina", confesó Daniel Vila a Fantino. El motivo que desencadenó en que el productor tuviera que consumir este medicamento se debió a los fuertes dolores de espalda que sufría y las intervenciones quirúrgicas que tuvo que realizarse. "Son gotas. Prescriptas por el médico, obviamente. Y después tuve el problema de salir de la morfina porque te genera adicción, te saca el dolor, estás en un mundo maravilloso, pero te va generando una adicción. Y un día tuve que decir 'basta', no tomo más morfina", amplió Vila.

En este contexto, el esposo de Pamela David aseguró que fue un calmante recetado por un profesional luego de haberse sometido a un operación importante para aliviar su dolor. "Ya me habían operado. Fue en el postoperatorio que el médico me dio morfina porque si no se genera un círculo vicioso. Si vos no lográs que el músculo se relaje, está contracturado, y la contractura hace que te duela más la cirugía", sentenció al respecto.

El calvario de salud que atravesó Daniel Vila

En la misma entrevista que brindó con Animales Sueltos, Daniel Vila contó con lujo de detalles el problema de salud que le robó varios años de calidad de vida. "No sabía lo que era vivir sin dolor. El dolor te cambia la vida porque estás de mal humor. Dolor intenso. No había momento del día que no me doliera. Sentado, parado, acostado, llega un punto donde te acostumbrás a vivir con el dolor", confesó el Presidente de Grupo América sobre el grave problema de columna que sufrió.

"Me operé cuatro veces la columna. Los primeros médicos que me operaron no encontraban el motivo, no lograban solucionar el problema, y terminé yéndome a operar afuera y me cambió la vida", contó Vila y luego aseguró que la última intervención había funcionado de maravilla, ya que "quedó perfecto".