El duro motivo por el que Diego Poggi le pidió perdón a su padre en vivo: "Lo mandé a cagar"

El periodista recordó un tweet viral sobre su padre y contó cómo es su actual vínculo con él. Diego Poggi llevó emoción a PH, Podemos Hablar.

Diego Poggi causó emoción en PH, Podemos Hablar al referirse a su vínculo con su padre tras la viralización de un tweet donde expuso una actitud homofóbica de su progenitor. El periodista reveló cómo es su actual relación con su papá y le pidió disculpas por exponerlo mediáticamente.

"Creo que es la última vez que voy a hablar de este tema. Lo involucré a mi viejo, uno tiene que enfrentar prejuicios", comenzó el comunicador en diálogo con Andy Kusnetzoff en su ciclo de Telefe, donde compartió emisión con Leticia Siciliani, Flor Peña, Cucho Parisi y Álvaro Navia. Y sumó: "Yo le contaba que estaba de novio y que me iba a ir de vacaciones con mi ex pareja; y mi viejo me escribió una frase poco agradable, pero lo entiendo también. Me dijo que me olvide de que tenía papá".

Poggi contó que fue difícil recibir esa frase por parte de su padre y agregó: "En ese momento, la persona que más querés y más admirás te dice eso. Lo mandé a cagar y también me puse triste, pero entiendo que a veces nuestros viejos no tienen todas las herramientas. La mayoría de nuestros padres, a veces hay cosas que no entienden, pero él lo entendió”.

"Mi viejo es mecánico. Él tiene mucho miedo de que los clientes le digan: ‘Eh, tenés un hijo que es gay, que es puto', pero porque es un mecánico, porque hablan así y vaya a saber qué dicen; y al contrario, lo llamó todo el mundo para decirle ‘Che, chabón, ¿qué hiciste?'", cerró el periodista.

Poggi aclaró que hoy en día eso es solo una anécdota y le agradeció a su padre por su apoyo: "Te admiro y te pido perdón".

El llanto de Leticia Siciliani en PH, Podemos Hablar

"Me quedé pensando, porque creo que afronté los míos cuando les dije a todos que estaba saliendo con una chica, mi ex... Lloro porque me da nervios hablar", comenzó su descargo la hermana menor de Griselda Siciliani al responder una pregunta de Kusnetzoff relacionada a los prejuicios. Y cerró: "Fue afrontar mis prejuicios sobre qué iba a pensar el otro, más míos que de los demás, como por ejemplo pensar: ‘Mis viejos se mueren’. Y nada que ver, cero, la mejor siempre; y el resto de la gente nunca me importó tanto. Dije: ‘Listo, me enamoré’. Es esto, esto era lo que me pasaba durante tantos años".