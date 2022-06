El duro momento que atraviesa Miriam Lanzoni: "Angustiada y desorientada"

La actriz dio a conocer un duro revés que afronta en medio de sus trámites de adopción. Miriam Lanzoni se mostró abatida en un ciclo de televisión.

La actriz Miriam Lanzoni se expresó sobre la lucha por ser mamá que lleva adelante desde hace años y confesó su angustia tras ser víctima de una estafa económica y emocionalmente. La expareja de Alejandro Fantino estaba conectada con una fundación para adoptar a un niño de Haití y, de un día para el otro, los contactos de ese ente desparecieron de su alcance.

"Ella está muy angustiada en este momento, no solo por la estafa económica por el dinero que conlleva una adopción, sino también por la parte emocional", relató la periodista Paula Varela en el ciclo Socios del Espectáculo y reveló que Lanzoni se acercó a esta fundación llamada APNI cuya directora es Mar Granier. "Se comunicaron por videollamada, ella fue porque una amiga fotógrafa le contó que pudo adoptar de esa manera", agregó la panelista. Además, Varela contó que Lanzoni decidió no hacer el proceso en Argentina por la burocracia y por una guarda de dos años, que implica la posibilidad de que le quiten al niño.

Lanzoni habló con el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre el tema y se mostró acongojada: "Primero lo habíamos empezado con Alejandro (Fantino) al trámite y cuando me separé tuvo que empezar todo desde cero de forma monoparental por sugerencia de la fundación. Fueron casi tres años de esos trámites de nuevo". Miriam contó que ese proceso comenzó en Argentina y siguió en Haití. "Ahora perdí contacto con la fundación, estoy angustiada y desorientada. Siempre tuve contacto con su directora y de repente no me respondió nunca más un mail y creo que dieron de baja la página", continuó la actriz y aseguró que le resultó extraño que la Embajada tampoco le pudiera dar una respuesta al respecto ya que ellos abalan esa fundación radicada en España.

El contundente reclamo de Miriam Lanzoni ante la ausencia de respuestas sobre su adopción

"Necesito saber qué pasó. Es un proceso muy largo, tedioso y costoso. Tenés que tener un deseo muy fuerte porque si no, no lo hacés. La fundación o la Embajada tienen que dar una respuesta. A los trámites los hice en la Embajada, así que sí o sí me tiene que dar una respuesta", concluyó su descargo la panelista de América TV en diálogo con la cronista de Socios del Espectáculo.