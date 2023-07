El duro desplante de Adrián Suar a Mirtha Legrand en El Trece: "Lástima"

El gerente de programación de El Trece tomó una drástica decisión respecto a la diva. Adrián Suar hizo un cambio que afectó a Mirtha Legrand.

Adrián Suar tomo una drástica decisión en El Trece que afecta el regreso de Mirtha Legrand a la emisora del Grupo Clarín. El actor y productor incluirá una nueva apuesta a las noches de los sábados con una figura del canal.

Desde hace meses se especula con el regreso de Mirtha a la televisión, pero aún no hay novedades al respecto. La prensa ha consultado sobre este tema a la propia diva, a Juana Viale e incluso a Marcela Tinayre y ninguna pudo dar información certera sobre cuándo sería la vuelta a la pantalla chica.

En ese contexto, Adrián Suar pondrá un nuevo programa en el horario que Legrand tenía sus icónicas cenas los fines de semana y eso hace que las posibilidades de regreso de la conductora a El Trece se vean cada vez más alejadas. El nuevo ciclo se llamará El Galpón y tendrá a Sergio Lapegüe como conductor. Al mismo tiempo, habrá otros integrantes del show como la humorista Mica Lapegüe, la banda musical La Lape Band, el bartender Marcelo Galante y el chef Diego Gaona.

Qué dijo Mirtha Legrand ante esta realidad

"No tengo noticias. Es una lástima, es un canal que adoro, pero no se arreglaron las cosas", respondió la madre de Marcela Tinayre cuando desde el medio Minuto Argentina le preguntaron si volvería a El Trece.

Fuertes palabras de Mirtha Legrand y Marcela Tinayre sobre la estatua de la diva

En Villa Cañás, pueblo santafesino del que es oriunda Mirtha Legrand, un artista le hizo un homenaje a la conductora de TV con una estatua, pero el resultado no fue el esperado y la actriz habló al respecto en Polémica en el Bar con su hija.

Marcela: "¿Qué es ese mounstruo que han hecho? Contame, estamos impresionados, yo por lo menos como hija. ¿Qué es esa estatua?".

Mirtha: "No me gustó, me veo rarísima. Realmente no me favorece para nada".

Marcela: "¿Cómo te va a gustar eso? Demasiado diplomática estuviste. Los dientes... ¡Es horrible mamá! Me niego a que esa seas vos".

Mirtha: "No sé quién la hizo. No me gustó. No es el molde de mi cara, quedó rarísima. Esto no sé de dónde salió, tampoco sabía que estaban haciendo una estatua. Tengo gente amiga en Villa Cañás, así que los voy a llamar y preguntar quién fue el escultor o escultura y quién lo pagó".