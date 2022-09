El dramático momento que vivió Tinelli en la vía pública: "A los tiros"

Marcelo Tinelli fue víctima de un tenso momento en plena calle. Qué le pasó al actual conductor de Canta Conmigo Ahora, en El Trece.

Marcelo Tinelli fue víctima de un tenso momento en la autopista Riccheri. El conductor de Canta Conmigo Ahora vivió una situación inesperada en plena madrugada, años atrás, y los detalles se conocieron en las últimas horas.

Fue Marcos Gorban, quien supo ser el productor de VideoMatch en la década de 1990, quien relató un curioso episodio que inicialmente intentó ser una broma para el "Cuervo". Según las palabras del protagonista, todo salió mal. "En aquel momento no existía en la Argentina el concepto de cámara oculta. Yo había leído a un periodista alemán que se llamaba Günter Wallraff, que se disfrazó y se hizo pasar por un turco. Estuvo seis meses así para demostrar y escribir un libro contando como se discriminaba a los turcos en Alemania en los años 70 y me flasheó”, relató el periodista.

Gorban fue iniciador de las cámaras ocultas en el ciclo de periodístico Edición Plus y desde ese programa, intentó soprender al "Cabezón" por los mil programas de Videomatch. En ese sentido, narró en La Cruda: “Salió mal. Fue heavy, estábamos haciendo una cámara oculta para Edición Plus (Telefe). Montamos un operativo policial en la (autopista) Riccheri en la madrugada en la que Marcelo volvía del Mundial 94, de los Estados Unidos. Ya era VideoMatch un boom, cumplían 1000 programas. Pusimos un retén policial y ahí había magos, disfrazados de oficiales. Le iban a abrir el baúl, en el retén y de ahí los magos iban a sacar corpiños y cosas del baúl. Cuando entraba la confusión se iba a tirar fuegos artificiales y le iban a decir que era una joda de Edición Plus”.

Marcelo Tinelli no bajó del auto y la broma no salió como Gorban esperaba

“No sabíamos que Marcelo jamás se iba a bajar del auto para abrir el baúl, sino que iba a bajar el chofer, por lo cual todo el chiste no tenía gracia. Porque una cosa era abrirlo y que él se sorprenda. Cuando pasó eso, los magos dijeron ‘vamos derecho al remate’ y empezaron los fuegos artificiales”, continuó Marcos Gorban, quien luego advirtió: "Empezamos a los tiros a las 3 de la mañana en la Riccheri. No sabíamos, porque no era público, que en ese momento le habían llegado amenazas a Marcelo. Lo habían amenazado a él o a las hijas. Entonces, estaba amenazado, lo paran a las 3 de la mañana en la autopista y se tiraron de cabeza a la zanja”.

Reconociendo el mal momento que le hicieron pasar a Marcelo Tinelli, el exproductor de VideoMatch agregó: “Fue un momento feo. Nunca salió al aire, pedimos perdón. Más tarde me llamaron desde el programa de Tinelli y me dijeron que querían que haga cámaras así. Todas las cámaras eran de verdad. La gente se daba cuenta que era cámara oculta, pero no salían al aire. Grabábamos 50 y 5 no salían porque se habían dado cuenta”.