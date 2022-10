El dramático momento de una exfigura de MasterChef: "Perdió todo"

Un exparticipante del reality show de cocina vivió trágicos momentos en estos últimos días. Qué le pasó.

Un exparticipante de Masterchef Celebrity se llevó una pésima noticia en estos últimos días que tiene que ver con su hogar. Se trata de Alejo Lagouarde, campeón de la edición 2015, quien sufrió el robo de un grupo de ladrones, motivo por el cual realizó la denuncia y aguarda que se esclarezcan los hechos lo antes posible.

La vivienda de Alejo Lagouarde ubicada en un country de la localidad de Exaltación de la Cruz sufrió un gran robo. El excampeón de Masterchef Celebrity 2015 "perdió todo": había faltantes en la casa, una caja de seguridad que arrancaron de la pared y objetos de valor.

Esta situación fue replicada a través de América Noticias por el periodista Pablo Layús, quien brindó detalles sobre este tema. "Entraron a la casa que tiene en un barrio cerrado en Cardales y lo desvalijaron. El hecho ocurrió por la noche y sospechan que el autor del hecho habría sido un hombre", indicó.

La actualidad laboral de Alejo venía en un buen momento, ya que su participación en el programa de Telefe lo instaló en el mundo de la gastronomía. Sin embargo, esta entradera fue un baldazo de agua fría y se presume que todo fue armado dentro del barrio privado. "No estiman que alguien haya saltado un paredón, sino que la sospecha es que fue alguien del country", sostuvo Layús.

De momento, Lagouarde no emitió ninguna declaración y se espera que en los próximos días pueda esclarecerse este hecho delictivo. "No descartan ninguna hipótesis, Alejo está indignado con lo que pasó. El delincuente podría haber tenido un cómplice dentro del lugar", cerró el periodista de América TV.

Joaquín Levinton confesó su calentura con los delantales de MasterChef

El artista Joaquín Levinton visitó a Verónica Lozano y habló de su paso por MasterChef Celebrity 3, deteniéndose en una picante confesión sobre el uso hot que le dio a los delantales que usó en el reality. "Sin nada abajo", deslizó, en un picaresco estado de éxtasis.

Invitado a Cortá por Lozano (Telefe), Levinton inició la charla lamentándose por no haber podido traer a su perra al estudio: "Ahora que me enteré que podía venir con el perro me quiero matar que no vine con Raquelita. Con lo que le gusta salir en cámara". Con curiosidad, la conductora le preguntó si su mascota dormía con él en la cama y el cantante de Turf dio una respuesta firme: "En la misma cama no porque pierde mucho pelo y por ahí se le cuela alguna pulga".

La entrevista derivó a las manías por el orden que tiene Levinton, sobre lo que el músico señaló: "Sí, soy muy ordenado. Viste que dicen que el desorden externo es la proyección de lo que tenés en el cerebro. Lo que junta polvo me desespera". Haciendo uso de la ironía, Verónica Lozano deslizó: "¿Plumereás? ¿Sacudís las cosas?".

Entrando en los códigos del juego propuesto, Joaquín no se achicó y precisó: "No te voy a negar que, alguna vez, habré plumereado". "¿Se plumerea en joggineta? ¿En slip? ¿En qué se plumerea?", arremetió Verónica. Picardía mediante, el artista sentenció: "Es con el mismo delantal que usaba para MasterChef pero sin nada abajo". El momento quedó coronado con las risa de la conductora, quien quiso saber si lo hacía "en culo". "A parte nos regalaron tres. Así que tengo tres colores distintos", finalizó el invitado.