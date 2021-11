El drama que atraviesa Belu Lucius por un problema de salud: “Vamos a operar”

La celebridad alertó a todos sus seguidores al revelar que uno de sus hijos tiene una afección cardíaca.

Belu Lucius dio una impactante noticia en su cuenta de Instagram, en referencia a un problema de salud que atraviesa uno de sus hijos y la mantiene preocupada. La celebridad de redes hizo saber a sus millones de seguidores que el menor de sus retoños afronta una afección cardíaca y se explayó sobre cómo sobrellevan esta realidad.

La exparticipante de MasterChef Celebrity compartió una historia de Instagram, en la que escribió un claro texto sobre la importancia de llevar a los niños al médico. “No dejen de ir al médico, de hacerse estudios, de aplicarse las vacunas de calendario, de cuidarse y estar atentos a la salud y a la de sus hijos”, alertó Lucius a todos sus seguidores y remarcó cuánto se ocupa del estado de salud de sus niños.

Belu Lucius alertó a sus 2.9 millones de seguidores de Instagram.

“Chequeando el soplo que le encontraron a Benja. Todo muy bien gracias a Dios y a los médicos. Es algo que muchísimos niños tienen y que controlándolo uno se queda tranquilo”, expresó la esposa de Javier Ortega Desio y llevó tranquilidad a sus fanáticos. “Nosotros justo le teníamos que hacer el prequirúrgico a Benja porque lo vamos a operar de los dos ojitos, nos vino bárbaro e hicimos dos por uno”, explicó en Cortá por Lozano, ciclo donde se desempeña como panelista desde su aparición en MasterChef Celebrity.

Belu Lucius sobre las vicisitudes de la maternidad

Hace algunos meses, Belu Lucius se sinceró sobre cómo lleva su experiencia tras haber sido madre e hizo contundentes revelaciones. “Los amás. En algún momento los querés regalar, pasa. Después te arrepentís de ese pensamiento perverso, decís ‘qué mala madre que soy’ y a los cinco minutos estás pensando lo mismo porque se mandó otra cagada el pibe”, comenzó, en el ciclo La Peña de Morfi.

“Los míos hay dos o tres momentos al día en que huelen muy mal. No te la careteo, está en las redes, y de hecho hay gente que me dice ‘veo tus historias y son excelentes anticonceptivos’. Lo ven y dicen ‘eso es todo lo que no quiero tener’”, siguió la estrella de YouTube, en alusión a cuán útil es su contenido de redes para aquellas personas que están en la duda ante la posibilidad de ser padres o madres. Y cerró: “Necesitás huir. En este momento yo vine acá huyendo de mi casa. Estoy comiendo muy tranquila, comiendo y disfrutando y mirando a la gente a la cara”.