El drama personal de Santiago del Moro: "Les tengo rechazo"

El conductor de MasterChef Celebrity decidió compartir qué es lo que le afecta en su vida.

No todo es MasterChef para Santiago del Moro, una de las grandes figuras actuales de la televisión argentina en general y de Telefe en particular gracias a su conducción del exitoso programa de cocina. De hecho, el periodista de 44 años reveló un curioso detalle acerca de lo que le molesta y afecta a nivel personal.

Al mando del programa radial El Club Del Moro en La Cien (Radio FM 99.9), el presentador reconoció que tiene un drama en su vida que pocos conocen, pero que suele afectarlo en el día a día. Y hasta se animó a explicar las causas de ello.

Santiago del Moro explicó por qué les tiene rechazo a las fotos

El conductor dijo que no le gusta aparecer en las imágenes en general, ya sean en el formato selfie o en las que sacan otras personas. Consultado acerca de los motivos de esta peculiar situación, el conductor de MasterChef se explayó al respecto: "Cuando hago las del canal, que ven que subo algo de MasterChef, es porque son de promoción; las piden o algo de eso. Pero no es que me pongo a sacarme con los participantes".

No todo es alegría en la vida de Santiago del Moro pese a MasterChef.

Sin embargo, cuando Del Moro detalló las razones por las que ello le ocurre, muchos comenzaron a entenderlo un poco más: "Creo que esa faceta mía tiene que ver con que mi madre era una fotógrafa aficionada y de chico me sacaba fotos todo el tiempo. Por eso les tengo como rechazo".

Incluso, el protagonista señaló que, si fuera por él, ni siquiera le hubiera tomado imágenes a Catalina del Moro (11): "Nació mi hija y nunca le hubiese sacado fotos si no me decían 'sacale'". Y remarcó que hasta le dio vergüenza tener postales junto al mejor futbolista de todos los tiempos a pesar de haberlo conocido: "¿Con Maradona? Con Diego no me saqué ni le hubiese pedido... ¡Me muero! Siento que voy a joder al otro".

"No necesito sacarme con un famoso para decir con quién estuve", profundizó Santiago del Moro, que por ahora sigue sin una cuenta personal de Instagram. "Incluso, en los cumpleaños hacemos la foto todos juntos y después a disfrutar. Si no, te perdés de esos momentos sacando fotos", remató el conductor de MasterChef La Revancha por Telefe.