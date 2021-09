El drama personal de Juana Viale con su hijo: "Es demasiado"

¡Decidió revelarlo! Juana Viale, conductora de Almorzando con Mirtha Legrand, detalló cuál es el conflicto que tiene con su hijo Alí.

Durante una nueva emisión de Almorzando con Mirtha Legrand, por El Trece, la conductora Juana Viale reveló un drama personal que vive con su pequeño hijo Alí, de apenas 9 años, con relación al uso del barbijo en plena de coronavirus. La actriz debatió con sus invitados en la "Mesaza" del programa de televisión del domingo 26 de septiembre pasado acerca de diferentes puntos: los problemas que trajo la enfermedad, los cambios sufridos en el seno familiar y laboral, y de lo que se viene con las nuevas flexibilizaciones del gobierno nacional de Alberto Fernández.

Mientras conversaba con Benjamín Amadeo, uno de los participantes del ciclo, la heredera de la mesa de su abuela Mirtha Legrand reconoció: “Mi hijo más chico se habituó mucho, y demasiado, al barbijo. Todo el tiempo le digo ‘sacátelo´. Estamos en el auto, miro para atrás y lo tiene puesto”. Al instante, el resto de los presentes coincidió con ella: no solamente Amadeo, sino también Nicolás Magaldi, "Lali" González y José Bianco.

De hecho, Magaldi le comentó al aire a "Juanita" Viale que a él le sucedió algo similar: “Mi hijo de 3 años en un momento no quería salir de la casa... No era solamente el uso del tapabocas. Era ‘¿ya se fue el bichito malo, papi?’”. Además, el conductor de El Show del problema (El Nueve) puntualizó: “También yo llegaba a mi casa y la escena era mi mujer con una máquina de vapor de esas para limpiar la camioneta y me tiraba eso. Me bañaba con eso”.

Juana Viale volvió a perder en el rating contra Andy Kusnetzoff

Durante La Noche de Mirtha (El Trece) del sábado 25 de septiembre de 2021, la audiencia del programa fue ampliamente superada otra vez por PH, Podemos Hablar (Telefe) de acuerdo con los portales especializados al respecto: mientras que el promedio final marcó 8.8 para la señal de las tres pelotitas, el mismo se colocó en 7.2 para la del Grupo Clarín.

La "Mesaza" de Juana Viale del domingo 26 de septiembre de 2021.

Para colmo para "Juanita", en cuanto al pico, la diferencia en el encendido fue todavía mayor: 10 unidades de PH frente a las 8.2 de La Noche de Mirtha. Por lo tanto, la tendencia de lo que ha ocurrido durante todo este año se mantiene de cara a octubre y profundiza la crisis en El Trece.