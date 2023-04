El drama menos pensado de Germán Martitegui, de MasterChef: "No la pasé bien"

El jurado de MasterChef se sinceró sobre uno de sus dramas personales. Germán Martitegui abrió su corazón y compartió el calvario que le tocó vivir.

Germán Martitegui habló sobre su presente personal y llamó la atención al revelar un detalle de su personalidad en el pasado. El miembro del jurado de MasterChef Argentina se explayó sobre cómo la paternidad le cambió la vida.

"Creo que no la pasé bien siendo así. Así que no les deseo a ellos la misma vida", enunció Martitegui en alusión a la manera de ser perfeccionista, etapa que atravesó durante gran parte de su vida. Y sumó: "Me parece que no está bueno ese inconformismo. Seguramente es bueno profesionalmente porque te lleva a redoblar la apuesta cada vez, pero no te permite disfrutar muchas cosas".

El experto en gastronomía aseguró que no quiere cometer con sus hijos los mismos errores que sus padres tuvieron con él. Y agregó: "Nadie quiere repetir los errores que cometieron con uno. Y tampoco quiero repetir las propias cosas que me hice a mí mismo".

La historia de los padres de Germán Martitegui

"Me parece que nuestros padres hicieron lo mejor que se podía en ese momento, con esa educación. Mis dos papás tienen más de 70. Mi mamá y mi papá. Fueron momentos complicados los años '70, '80", comenzó su descargo Martitegui sobre las situaciones que atravesaron sus progenitores. Y recordó: "Mi mamá es separada. Eran separados antes, no se divorciaban. Yo sentía que hasta no estaba bien visto que mi mamá estuviera separada. En el colegio. Seguimos luchando, pero hemos recorrido un largo camino, ahora las cosas se ven de otra manera".

Martitegui se refirió al rol de su madre como abuela y aseguró que la mujer lleva muy bien esa tarea. "Muy moderna que tiene muchas ocupaciones y que les dedica uno o dos días por semana a full. ¿Viste que las abuelas de ahora tienen cosas que hacer? Mi abuela no tenía cosas que hacer. Mi abuela vivía para mí", enunció el chef.

La felicidad de Germán Martitegui en un evento de gastronomía

"En el mercado de MAPPA, 'Más conocemos, mejor comemos' era una de las consignas. Vieron cada producto y productor con tanta alegría, aprendieron de mieles, de leches de almendras de especias, de su país, se divirtieron, probaron cosas nuevas. Felicito a la ciudad y los organizadores", escribió Martitegui en el pie de foto de un posteo en el que mostró que acudió al festival con sus dos hijos. Y sumó: "Y espero la próxima. Gracias a todos los productores y colegas cocineros que estaban por la garra. Emoción pura".