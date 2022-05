El drama familiar que Darío Barassi expuso en El Trece: "Me pegó"

Darío Barassi le hizo un fuerte reproche a su madre en plena transmisión de El Trece. Qué fue lo que le pasó al conductor de 100 argentinos dicen.

Darío Barassi decidió hacer un duro descargo en plena transmisión de El Trece. El conductor de 100 argentinos dicen abrió su corazón y sorprendió a los televidentes al compartir un triste reclamo que le hizo a su madre, a quien le recriminó varias cuestiones personales.

En plena transmisión del programa que tuvo lugar el pasado viernes 13 de mayo, una mujer de la familia Candela debía responder una pregunta vinculada a la música. Sin embargo, cuando le llegó el turno, dio dos respuestas. Por lo tanto, sus hijos la interrumpieron y le indicaron: "Tenés que elegir una". En ese entonces, Barassi intervino y reaccionó de manera irónica: "Los amo, chicos...".

"¿Sabés qué siento? Yo no soy así con mi mamá... ella respondió las dos opciones y los otros dos estaban: 'No, mamá, es una nada más'", manifestó el presentador de 100 argentinos dicen, quien se mostró sorprendido por la buena forma en la que los dos hombres le marcaron el error a su madre.

Darío Barassi se mostró triste en 100 argentinos dicen.

Consciente de que su padre murió cuando era muy joven, Barassi manifestó: "Y yo le diría: 'Vieja...me dejaste sin papá". Y recordó: "Me pegaste con una manguera... viciosa'. Y ellos (NdeR: por los participantes), le dicen todo bien a su madre: 'No, mamá...". En tanto, hizo un sorpresivo comentario con un reproche para su madre: "¿Qué hice mal yo? ¿Y qué hizo mal mi mamá? Ella no jugaba tanto conmigo de chiquito... en mi casa son más estrictos".

El problema personal que Darío Barassi empezó a tener a raíz de su exposición en El Trece

Barassi señaló que a partir de su gran éxito en el programa del Grupo Clarín empezó a tener demasiado reconocimiento. Por lo tanto, cada vez tiene menos intimidad. "Hubo un movimiento en lo que es mi exposición. Estoy como un poco defensor de lo poco que me queda de intimidad y de privacidad", sostuvo.

Preocupado por la exposición que tiene, el conductor filtró la charla que mantuvo con su pareja acerca de este asunto. "Me pongo medio denso y le digo a mi esposa: 'Bueno, gorda, pará... guardemos esto un ratito para sentirlo propio'", precisó.

Luego, una panelista del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich lo interrumpió y le preguntó sobre el embarazo de su esposa: "¿Son miedosos en general?". Barassi reflexionó y contestó: "Estamos de veintipico de semanas. Soy un poco temeroso de los embarazos, que se interrumpa, que pasen esas cosas me genera como... es algo delicado en mi familia". Y reconoció: "La paternidad me tiene atravesado".