El drama familiar de Adrián Suar: "Una lucha diaria"

Adrián Suar decidió compartir detalles del calvario familiar que atravesó hasta hace un tiempo. Qué fue lo que le pasó al productor de El Trece.

Adrián Suar brindó una entrevista en la que comentó en detalle cuál es el drama familiar que tuvo. El reconocido productor de El Trece fue consultado acerca de la trama de 30 noches con mi ex, una película en la que se abordan cuestiones de salud mental.

A "El Chueco" le preguntaron si alguna vez debió lidiar con personas con ciertas patologías y su respuesta fue contundente: "He tenido algún familiar cercano o un amigo con algún problema en un momento de la vida". "Sí, obvio. Siempre ronda. O algún familiar de un amigo mío, como una madre, padre o una hermana, me ha pasado", exclamó.

En diálogo con Ciudad Magazine, Suar destacó que el sufrimiento no sólo es de las personas que padecen problemas de salud mental sino también los propios familiares. "Es una lucha diaria del que la padece y del que está al lado también acompañando", precisó, sin poner ejemplos de qué fue lo que le sucedió a nivel personal. De todas formas, advirtió: "Por eso ni hay que tener miedo y entender que con la ayuda, la contención y la medicación adecuada para cada caso, obviamente, se puede llevar una vida normal".

Por otra parte, el actor, director y productor de TV opinó que, "en los últimos años, se han hecho muchas campañas sobre la no estigmatización a los problemas de salud mental". Y consideró que "la pandemia iluminó mucho los casos". Hubo un rebrote y los medios se han hecho eco de lo que sucede. Por los menos los dos últimos años lo veo muy vigente", concluyó.

Adrián Suar opinó acerca de la importancia de tratar la salud mental.

De qué trata 30 noches con mi ex, la nueva película de Adrián Suar

En la descripción oficial del film, se puede leer: “Mientras resurgen los sentimientos encontrados entre ambos, y con la necesidad de contención emocional de fondo, la convivencia se convierte en un sube y baja emocional que los hará vacilar entre el amor y lo que llevó al fin de la pareja. Una tormenta perfecta llena de irreverencias, incidentes con los vecinos, arrebatos sexuales y un comportamiento público poco convencional, que los hará vivir una verdadera odisea, divertida, desopilante y con mucho amor”.

Para abordar esta película correctamente, Suar se contactó con profesionales de la salud mental. “He trabajado con un terapeuta que me ha acompañado durante muchos años dándome el asesoramiento para no equivocarme con temas delicados. Sobre todo porque hay mucha estigmatización; hoy la psiquiatría moderna tiende a la externación”, explicó en diálogo con Nuestra Tarde (TN).

Cómo ve Adrián Suar a Marcelo Tinelli con Canta Conmigo Ahora

De acuerdo a lo que explicó, Adrián Suar analizó el nuevo rol de Marcelo Tinelli como conductor de Canta Conmigo Ahora. "Lo veo bien. El formato es lindo, a la gente le gusta mucho", señaló, en principio. Asimismo, el famoso productor de El Trece dejó en claro que la propuesta "es diferente a lo que venía haciendo" en ShowMatch. "La verdad es que estamos muy contentos. Me gusta mucho, me divierte. Lo veo todas las noches", indicó.