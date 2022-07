El drama de Verónica Llinás tras el accidente en Mendoza: "Aplastados"

Verónica Llinás reaccionó al horroroso accidente en la entrada de un teatro de la provincia de Mendoza. El mal momento de la actriz tras el lamentable hecho.

Son horas muy complicadas para Verónica Llinás y para muchas de las personas que asistieron a la obra Dos locas de remate. Es que, durante la jornada del pasado domingo 10 de julio, un auto atropelló a una multitud de personas que se encontraba a la salida del Cine Teatro Plaza, ubicado en la provincia de Mendoza. "No podemos creer aún lo que vivimos", relató la actriz.

Luego de que finalizara la obra en la que Llinás actúa junto a Soledad Silveyra, un auto para personas con discapacidad hizo marcha atrás y se llevó puesto a varias personas que estaban aguardando por las actrices para tomarse una fotografía. Lamentablemente, el triste hecho dejó un saldo de al menos 23 heridos. Tres de ellos se encuentran en grave estado.

A través de su cuenta de Twitter, Llinás contó que fue testigo del accidente y reaccionó en su cuenta oficial (@VLlinas): "No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto".

"Imágenes dantescas que no se borrarán nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo lo que pudimos hasta que nos sacaron", agregó Verónica, quien presenció el calvario del accidente en la salida del Cine Teatro Plaza.

El tuit de Verónica Llinás tras el accidente en Mendoza

Por otro lado, Soledad Silveyra también dio un testimonio en su Twitter sobre lo ocurrido: "Después de una noche gloriosa terminar así… estamos destruidas". Y agregó que tanto ella como Llinás se mostraron a disposición de los heridos: "Nos pusimos en contacto con la directora del hospital para que por favor nos mantenga al tanto de todos los heridos ya que no nos dejaron quedarnos hasta el final". "Abrazo enorme a todas las familias", concluyó.

Verónica Llinás destrozó a Eduardo Feinmann y Jonatan Viale por una fake news: "Fakeman y llorón"

La famosa artista recurrió a su Twitter para liquidar a los periodistas de LN+. Allí publicó de manera absolutamente lapidaria el miércoles 13 de abril de 2022: "No pidieron disculpas ni @JonatanViale ni @edufeiok por burlarse de mí con un tweet falso. Y eso que los traté con todo el respeto que no se merecen", comenzó. Y siguió: "Tal vez, si los hubiera llamado Eduardo Fakeman y Gordito Llorón habría tenido mas visibilidad. Pero no, me parecería más a ellos".

La fake news de Eduardo Feinmann y Jonatan Viale contra Verónica Llinás

En el pase del lunes 11 de abril de 2022, los periodistas macristas se hicieron eco de un supuesto tuit de la actriz desde una cuenta que en realidad era falsa. El mensaje decía: "Después de 4 años de hambruna neoliberal, al fin podemos volver a un cine clasista, combativo, antifachx y contracultural. Gracias, Alberto".

Entonces, Llinás apeló a su cuenta verdadera y lo desmintió completamente. "Esto es un fake", comenzó. Y concluyó: "Yo no hablo ni escribo con la x, sé que ´al fin´ se escribe separado, que los nombres propios con mayúsculas y pongo bien las comas. Además de que jamás podría haber dicho semejante cosa".