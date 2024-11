El drama de salud que afecta a Nicolás Magaldi: "Muy mal"

Nicolás Magaldi contó lo que le pasó en sus redes.

Nicolás Magaldi es un conductor de televisión que también tiene muchos seguidores en sus redes sociales, ante quienes expone parte de su vida. Así fue que en un reciente posteo la celebridad de TV contó el drama que salud que le tocó vivir.

El excronista de Este es el Show dio a conocer que padeció mucho dolor por un problema en su columna, que lo hizo tomar la decisión de acudir al quirófano. "Todo bien. Gracias por tanto cariño. A veces uno no mide lo diario hasta que existe una pausa que te hace valorar todo tanto", comenzó su descargo Magaldi en su posteo de redes.

"Salió todo bien. Me hice una cirugía de columna, tenia una hernia que me cubría la raíz nerviosa y la estaba pasando muy mal", continuó su descargo el conductor de televisión. Y agregó: "Ahora me dieron el alta. Tengo 30 días de una vida muy tranquila con rehabilitación y después seguir recuperando para tener una vida normal".

El drama de salud de Lizy Tagliani

"Me hice las tetas y se me empezaron a poner negras. Llamo al cirujano y me dijo que debía ser normal. Me dolía un poco, pero yo con tal de tener tetas aguanté. Entonces agarro, me voy al médico y cuando me saca las vendas se me caen las tetas y me cosió porque estaba todo podrido, se estaba abriendo. Me dijo que me lavara, que ponga abajo del agua, y cuando me meto abajo de la ducha se cae la prótesis", comenzó su relato la celebridad de televisión.

Nicolás Magaldi tiene 37 años.

Tagliani estaba en medio de un pase radial con La Negra Vernaci en la Pop y la premiada locutora la consultó por dónde se le cayó el prótesis. "Por la cicatriz. Bueno, se me cae, lo llamo al médico y le digo que se me había caído la prótesis. Todo esto con un dolor fatal. Entonces me dice 'venite ya que te las voy a sacar a las dos'. Ni loca: yo esperé a la noche, me fui a los boliches a mostrar las tetas, presentación oficial, y de ahí me llevaron desmayada a la clínica a que me saquen todo. Toda podrida estaba. Me sacaron todo y estuve seis meses así. Por eso hay un pezón que no lo tengo, que me lo inventaron", agregó su descargo Lizy.

El problema de salud que vivió Daniel Ambrosino

"Internado por diverticulitis aguda, qué es y qué lo provoca: cuando una o más de las bolsas se inflaman y en algunos casos se infectan, esa afección se conoce como diverticulitis. Puede causar dolor abdominal intenso, fiebre, náuseas, y un cambio marcado de los hábitos intestinales", escribió Ambrosino en su posteo de redes sociales hace meses. Además, el periodista agradeció a sus allegados que lo acompañan y al equipo médico que lo trata, y también recibió un sinfín de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.