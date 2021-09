El drama de Pipo Cipolatti y sus hijos: "No sé dónde está enterrada"

Pipo Cipolatti reveló el drama que vive por la madre de sus hijos, que se suicidó en 2004. "No sé dónde la conocí ni dónde está enterrada", le dijo a Luis Ventura en una entrevista.

Pipo Cipolatti casi se quiebra al recordar el drama que vive por lo ocurrido con la madre de sus hijos, Flavia Ortiz, quien se suicidó en 2004. Durante la entrevista con Luis Ventura en Secretos verdaderos (América TV), el músico de 61 años se emocionó y reveló cuestiones que eran prácticamente desconocidos por el ambiente del espectáculo argentino en general. “No sé dónde la conocí y tampoco dónde está enterrada”, admitió en el cara a cara con el periodista ex Intrusos (América TV).

La mamá de Giorgio y Donato significó mucho para el artista, quien ahora volvió a repasar cómo fue la relación entre ambos hasta el momento en el que Flavia se quitó la vida. “Hacía un año que no estaba con ella, no sé qué pasó. Yo estaba haciendo otra cosa y no me acuerdo qué estaba haciendo ni lo que le pasaba a ella. Fue algo muy trágico y muy siniestro pero no puedo dar una opinión, y si la tengo es para mí”, lamentó.

Cuando Ventura lo consultó acerca de si había conversado sobre este tema con sus hijos, que tienen 18 años en la actualidad, Pipo Cipolatti se sinceró: “No lo hablé, y si me preguntan no sé qué contarles”. De cualquier manera, el líder de Los Twist aseguró que tal vez en el pasado ellos sí hayan averiguado al respecto: “Cuando eran más chiquitos por ahí sí, pero no sabía qué decirles porque no me acuerdo”.

Sin embargo, el cantante, compositor y guitarrista pareció haber borrado de la memoria aquel período de su vida, según él mismo contó: “No me acuerdo cómo la conocí. Estuvimos poco tiempo juntos, es una etapa que no tengo clara, con los cronos me llevo mal. No sé donde está enterrada, cero información sobre eso. No sé ni dónde están mis viejos. Al cementerio y a la iglesia no me interesa ir”.

Pipo Cipolatti, durante la emotiva entrevista con Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América TV).

La trágica muerte de la madre de los hijos de Pipo Cipolatti

Flavia Ortiz se suicidó a los 26 años el 7 de febrero de 2004, cuando se arrojó desde el octavo piso de un departamento ubicado en un edificio en Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Ella había sido internada en el Hospital Ramos Mejía unos pocos días antes en un estado crítico, con politraumatismos y diversas fracturas, e incluso había sido asistida con ayuda mecánica para respirar.

Se estima que se encontraba deprimida y ella ya había denunciado en la televisión a Pipo Cipolatti porque supuestamente la había agredido. Algunos meses después del fallecimiento de Ortiz, el músico fue detenido por tenencia de drogas, precisamente cocaína: se le abrió una causa, pero un año más tarde fue sobreseído. En aquel momento, el artista reconoció públicamente que tenía problemas y que era un adicto.

Cuando nacieron Giorgio y Donato, se realizó un mediático bautismo en el que los padrinos fueron Gerardo Sofovich, Charly García, Fabiana Cantilo y Paulina Karadayijan. Luego de la fuerte crisis de la pareja, hubo acusaciones televisivas de violencia de género, aunque el polémico rockero nunca fue condenado por la Justicia.