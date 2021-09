Jorge Rial habló de la posibilidad de que Ventura condujera Intrusos: "Está muy bien así"

Jorge Rial se refirió a la posibilidad de que Luis Ventura lo reemplazara como conductor de Intrusos y contó que Lussich y Pallarés no eran los preferidos de América.

Jorge Rial disparó muy picante contra la posibilidad de que Luis Ventura lo reemplazara como conductor de Intrusos. Filoso, el periodista respondió a preguntas de sus seguidores en Instagram y no se guardó nada sobre aquellos que se rumoreó que podían hacerse cargo de Intrusos tras su salida a principios de este año. Además también reveló que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no eran los elegidos por América TV para conducir el histórico ciclo de espectáculos.

A principios del 2021, Jorge Rial dejó de ser el conductor de Intrusos después de más de 20 años al frente de uno de los principales programas de espectáculos de la televisión argentina. Su salida fue para encarar TV Nostra, un nuevo proyecto en el prime time de América TV sobre actualidad y farándula, pero a poco de empezar Rial renunció al novedoso ciclo por las bajas mediciones de rating. Lejos de la televisión, el histórico conductor se mudó a Argenzuela, el programa que conduce a diario en Radio 10.

Así como su decisión de dejar Intrusos sorprendió, la gerencia de América TV empezó a buscar rápidamente su reemplazo, lugar que terminarían ocupando Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Pero en las últimas horas, Jorge Rial disparó durísimo contra la posibilidad de que ese espacio fuera para Luis Ventura, que se fue bastante mal del histórico ciclo, peleado con quien fuera su amigo. "Considero que Ventura es el único conductor a tu altura. ¿Te hubiese gustado que quedara a la cabeza?", le escribió un seguidor a Rial en sus historias de Instagram.

Jorge Rial respondió durísimo ante la posibilidad de que Ventura lo reemplazara en Intrusos

La respuesta del padre de Morena y Rocío fue contundente y letal: "¿En Intrusos? No. Está muy bien así". A principios del 2020, Ventura había contado que el primer choque fuerte que tuvo con su colega antes de que lo terminara despidiendo en el 2014 fue por su desempeño como figura teatral con Ricardo Fort en el 2011. "La primera vez él a mí me dijo 'si seguís con Ricardo Fort no quiero que sigas acá'. Eso me lo dijo, el problema fue Fort. Él se enteró que yo hice un gran contrato, y bueno... Supongo que le debe haber molestado", había declarado el conductor de Secretos verdaderos anteriormente.

Rial contó que Lussich y Pallarés no eran los elegidos de América para reemplazarlo

Si bien hoy Lussich y Pallarés ya están totalmente asentados como una exitosa dupla conductora en Intrusos, Rial contó que no eran los preferidos de América TV para reemplazarlo tras su salida. "¿Por qué la gente te quiere escuchar hablando de Pallares y Lussich? Decí que se quieren", le escribió un seguidor en las historias de Instagram al conductor de Argenzuela. "No lo sé. Y obvio que los quiero. Los elegí en su momento para estar en Intrusos y los banqué en la conducción cuando querían a otros. Y no me equivoqué", replicó sincero Jorge Rial.