El drama de Darío Barassi con su hija en El Trece: "Un quilombo"

Darío Barassi decidió compartir el calvario personal que vivió con su hija en un shopping. El fuerte relato del conductor de 100 argentinos dicen en la pantalla de El Trece.

Darío Barassi causó revuelo al exponer un problema personal que le surgió con su hija. Durante la emisión del pasado lunes 5 de septiembre, el reconocido y exitoso conductor de 100 argentinos dicen reveló en El Trece detalles de lo que le sucedió en un shopping.

Antes de continuar con los juegos en los que estaban compitiendo los participantes, Barassi se tomó unos minutos para contar qué fue lo que le pasó. "Fui al shopping el otro día con mi hijo. El sábado vinieron unas amigas de Luli (NdeR: su esposa) a conocer a Inés (NdeR: su hija recién nacida). Y yo dije 'me la llevo a Emilia'. Emilia está como picante...", sostuvo, en referencia a que su hija mayor está llamando más la atención luego del nacimiento de su hija menor.

Como si fuera poco, el conductor recordó las insólitas palabras que le dijo Emilia el pasado fin de semana: "Baja las escaleras y me dice 'papá, se murió Inés'. Y yo le digo '¿cómo sabés?'. Y me dice 'porque no está en la cuna'. Y en realidad la otra está durmiendo, ja. Como hace ese show, decidí llevármela para pasear".

Frente a dicho escenario, Darío Barassi optó por llevarse a Emilia al shopping, donde vivió un mal momento. "Fue un sábado... fue un quilombo, la gente quería saludarme y yo les decía 'pará, se me escapa Emilia'. Y Emilia ahora mea por todos lados", señaló.

Darío Barassi, conductor de 100 argentinos en El Trece, pasó un mal momento en un shopping.

Finalmente, el presentador llegó a su casa y se encontró con varias críticas al revisar su cuenta de Twitter: "Veo que dicen 'el gordo forro de Barassi estuvo en el shopping y no saludó a mis sobrinas, es un gordo de mierda'. Y yo dije 'qué vida de mierda...'. Fue un sábado...".

El doloroso adiós de Darío Barassi a El Trece

"Yo hoy soy esto. Estoy muy cansado", expresó el animador sanjuanino al comienzo del ciclo de entretenimiento. En tanto, se refirió a la disputa por la lucha que hay en la TV: "Empecé a bajar el rating. ¿Sabés qué pasa?". Y advirtió: "Yo me voy a despedir en diciembre, entonces no puedo llegar con un rating muy alto en diciembre".

"¿Qué? ¿No vamos a estar todos los días más juntos?", le preguntó Luli, una de las productoras del programa. "Ni en pedo. No nos vemos más, chicos. No veo más a nadie", le aseguró el presentador de 38 años, quien optó por no dar muchas más precisiones al respecto. Y resaltó: "Voy a eliminar contactos".

Pese a que Barassi no quiso hacer más menciones sobre su salida de El Trece, lo cierto es que hace unos días Ángel de Brito explicó el motivo por el que el conductor se va del canal en el que Adrián Suar se destaca como gerente de programación. Según indicó en una historia de Instagram, el animador dejará de trabajar en 100 argentinos dicen "para hacer ficciones", ámbito en el que se destaca como actor.