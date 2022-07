El difícil momento que atraviesa Belu Lucius: "Amenazas de muerte"

La celebridad de redes salió a defender a su hermana y reveló la situación que su familia atraviesa. Belu Lucius dio detalles del hostigamiento que recibe tras la participación de Emily en El Hotel de los Famosos.

Belu Lucius rompió el silencio y se pronunció sobre la lluvia de críticas que recibió su familia tras el paso de su hermana Emily por el reality show de El Trece, El Hotel de Los Famosos. La famosa celebridad de redes relató situaciones angustiantes que todos los miembros de su clan debieron enfrentar tras las excesivas críticas en el mundo virtual a su hermana menor.

"Nosotros gracias a Dios estamos bien y vamos a estar mejor. El nivel de odio que hay en las redes a mí me sorprende, porque hoy estamos nosotros pero mañana puede estar otra persona. Es una nube que se va trasladando y digo: ¿esto es lo que queremos?", comenzó su descargo Lucius en Intrusos sobre el escarnio en redes y desde los medios a celebridades. "Hago humor justamente para romper con eso. Hago reír todo lo que puedo porque sé que la risa contagia más risa y sé que el odio también contagia más odio", agregó.

Lucius dejó en claro que está segura de que van a salir adelante como familia por la unidad que siempre los caracterizó. "Una tristeza. Que le lleguen mensajes de amenazas de muerte a mis hijos, eso ya me parece otro nivel. Hace más de 10 años que hacemos contenido en redes", señaló la exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina.

Fuerte cruce de Belu Lucius y Rodrigo Lussich al aire

"La actitud que se ve de vos es patotera. Te vas al humo de una manera, sos una chica alta. Estamos hablando en base a lo que vemos. Celi (la cronista) no se sintió bien", comento Lussich en alusión a la respuesta de Lucius a la cronista de Socios del Espectáculo, en medio de un intento de éste de entrevistar a Emily. "Yo le dije que no podía dar una nota porque estaba pactado con la productora. Pero bueno, ella se acercó ya con el teléfono grabando, con una cámara al fondo que es la que ustedes pasan. Nosotras nunca fuimos irrespetuosas con Celina, al contrario", respondió por su parte Lucius. Y concluyó: "No sé cómo ponerlo. Pero cuando uno dice que no, ¿qué se entiende por no?", harta de la insistencia de la prensa en hacer que su hermana hable en público.