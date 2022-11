El detalle de Nicole Neumann que Manuel Urcera no soporta: "Lo detesta"

Salió a la luz un detalle sobre Nicole Neumann que Manuel Urcera no toleraría más.

Nicole Neumann y Manuel Urcera se muestran muy unidos y felices juntos, pero recientemente salió a la luz un detalle de su relación que el piloto automovilístico no podría soportar.

Después de tantos meses en pareja, Urcera llegó a conocer todas las facetas de Nicole y se rumorea que hay una cosa en puntual sobre ella que le molesta mucho, especialmente ahora que su vínculo se afianzó y conviven juntos con sus las tres hijas de la modelo, Sienna, Indiana y Allegra.

"Estamos bien como estamos, amalgamándonos con la convivencia, con las chicas, como familia... Es algo nuevo para todos", contó Nicole en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece). Además, aseguró que se ve compartiendo toda una vida junto a Manuel, casándose y teniendo hijos. "Sentimos que nos conocemos hace un montón, su familia nos adoptó al toque y nosotros a ellos, el amor que nos da a mis hijas a mí, cómo nos cuidan... ", cerró la modelo.

Sin embargo, Mariana Brey reveló qué es lo que Urcera detesta sobre su relación con Nicole. "Todo marcha viento en popa, todo va bien en esta relación, divino, pero hay algo que Urcera detesta de Nicole", anunció la periodista.

Y explicó que esto "no tiene que ver con Nicole en lo personal", ya que "está muerto de amor con ella", sino con otra cosa. "Lo que a Urcera no le gusta es que desde que está de novio con Nicole, no lo llaman más 'Manu', le llaman 'el novio de Nicole', y él lo detesta", reveló Brey. Además, agregó que Urcera le presta "una camioneta carísima y ella siempre la deja estacionada en doble fila en la productora".

El gran susto que se llevó Nicole Neumann en Europa

Recientemente, Nicole viajó a Europa con Manuel Urcera y sus hijas. A pesar de lo mucho que disfrutaron, uno de esos días sufrieron un robo. "Todo parece color de rosas, pero no. Me robaron la billetera de la cartera y ni me di cuenta. Estábamos en una plaza y me di cuenta que no la tenía", contó la panelista de Los 8 Escalones del Millón (El Trece).

Y agregó: "Dato por si vienen a Europa, no hay robos con armas ni nada, pero hay que tener las carreras bien cerradas". La modelo detalló además que hay mujeres que se dedican a ese tipo de robos en diferentes ciudades de Europa: "Agarran la plata y las tarjetas y después te la tiran por alguna parte".