El desplante de La China Suárez a Adrián Suar: "No puedo"

La noticia se conoció en las últimas horas y se trata de la desvinculación del personaje de "La Polaca".

Las noticias en torno a Eugenia "La China" Suárez no cesan, aunque para esta ocasión no sea dentro de su círculo íntimo. Es que recientemente se dio a conocer una decisión que la desvincula de la novela Argentina, Tierra, Amor y Venganza.

Adrián Suar y su productora Polka no va a contar con los servicios actorales de la "China", protagonista de la novela emitida por El Trece. A través de sus historias de Instagram, la ex Casi Ángeles mantuvo una interacción con sus seguidores y habló sobre este tema.

"China" Suárez y el backstage de su nueva película "Objetos"

"Estuvimos hablando pero no puedo por fechas", respondió ante la pregunta:"¿Es verdad que no vas a estar en ATAV?". La noticia circuló Twitter mediante una publicación de Ángel De Brito, quien en un principio mostró una captura de pantalla de la historia de "La China" y la nombró como "ex Polaca". Y al momento de confirmar su desplazamiento de la novela, ratificó: "Como les dije. Ex Polaca".

En este contexto, la actriz sostuvo que le hubiera encantado participar de la ficción y añadió: "Están armando algo lindo igual. Lo miraré desde casa". En paralelo, la ahora exprotagonista de ATAV está por lanzar su proyecto musical como solista y prepara el lanzamiento de una nueva película en la que actuará llamada Objetos, filmada en la provincia de Jujuy y en Madrid, España.

El comentario de "La China" contra Adrián Suar

El sábado pasado, Suárez se expresó sobre el rol de los medios y el hostigamiento que sufre desde hace meses, tras el resurgimiento del escándalo con Wanda Nara. En uno de los posteos en los que se descargó, la actriz arremetió contra Adrián Suar por una noticia que salió en el portal de El Trece.

"Yo no soy Rosa de Berazategui, soy La China de Zona Norte", rezaba el título de la nota que Suárez denunció como falsa, perteneciente al portal del Grupo Clarín, donde afirmaron que la actriz había dicho esa frase. "Siempre fomentando el odio y el puterío, Adrián Suar. Ya estaríamos", soltó.

"Ya estamos grandes para el 'le digo que dijiste que me dijo que dijo'. Basta", añadió la "China" como respuesta al intendente de Berazategui, quien se sumó a la fake news con un tweet.