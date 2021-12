El desopilante récord que rompió Iván de Pineda: "Plena etapa de encierro"

El conductor reveló los detalles detrás de este gran logro que lo tomó completamente desprevenido durante la cuarentena del 2020.

Durante todo el 2020, Iván de Pineda se mantuvo completamente alejado de los medios de comunicación y prefirió no tomar ningún trabajo en televisión para priorizar su salud. Lo cierto es que el conductor no cuenta con perfiles en las redes sociales por lo que no se sabía absolutamente nada sobre su vida personal durante los días de encierro.

Sin embargo, este año llegó como una gran oportunidad para de Pineda, ya que pudo retomar la conducción de su famoso show Pasapalabra pero esta vez en la pantalla de Telefe. Nuevamente en el ruedo público, Iván comentó algunas cosas de su vida durante la cuarentena, sin embargo, hace unas horas confesó que había roto su propio récord durante los días de encierro.

Todo sucedió durante una de las últimas emisiones de Pasapalabra, cuando Lourdes Fernández y Mica Vázquez estaban burlándose del conductor por no saber bailar, en ese entonces, el panelista Nicolás Peralta intervino en defensa Iván. "Te tienen mal conceptuado, Iván. Dicen que sos de acodarte a la barra del boliche pero yo te veo más en la biblioteca que en un bar. Y si me autorizás puedo contar algo tuyo que la gente no sabe", expresó.

Así es como, ante la afirmativa de Iván de Pineda, el periodista continuó por ampliar la información: "Vos tenés un récord que pocos conocen. ¿Podés contar cuántos libros llegaste a leer en un mes de cuarentena?", expresó. "Bastante, un libro por día. A veces más y superé los 40 libros en un mes. Estaba en plena etapa de encierro, pijama y la barba por acá", confesó el sabio conductor.

"Una maratón de libros", continuó Peralta a ver si sacaba un poco más de información al respecto, pero Iván se redujo a rematar: "Sí, una joda bárbara, en casa había una alegría. Estaba todo pum para arriba".

Un gran reconocimiento que lo posiciona en la cima

Luego de haber vuelto renovado con su formato por el canal de la familia, Iván de Pineda se mostró como el dueño indiscutido de este programa de cultura general que pone a prueba la velocidad de pensamiento de los participantes. Gracias a su gran crecimiento en la conducción, el modelo obtuvo un increíble reconocimiento que lo hace destacar entre sus colegas.

En los últimos días, Iván recibió el premio Kónex de Platino al conductor del año. En esta categoría, de Pineda competía de forma directa contra Guido Kaczka, Verónica Lozano, Lalo Mir y Elizabeth Vernaci, pero el conductor se llevó el premio correspondiente a la década del 2011-2021.