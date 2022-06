El desgarrador pedido de la mamá de Locho: "Sepan comprender"

La familia de Locho Loccisano escribió un contundente comunicado en redes sociales luego de las repercusiones que hubo por los ataques de pánico que sufrió en El hotel de los famosos.

La familia de Lucas "Locho" Loccisano publicó un contundente comunicado en redes sociales en el que hizo un desgarrador pedido a quienes quieren al participante de El hotel de los famosos. "Sepan comprender", solicitaron los familiares del ex Combate, quien sufrió ataques de pánico en el reality de El Trece por el constante maltrato de varios de sus compañeros de programa.

La semana pasada de El hotel de los famosos generó mucha polémica tanto dentro como fuera del ciclo que conducen Pampita y el Chino Leunis. Es que varios participantes del ciclo se ensañaron con Locho Loccisano y el ex-Combate sufrió ataques de pánico por el mal momento que le hicieron pasar. Además de una fuerte campaña en redes sociales contra algunos de los que más molestaron a Locho (Emily Lucius y Martín Salwe), la realidad es que también se apuntó contra la producción del programa por no haber intervenido.

Lejos de buscar que la situación siga escalando, la familia Loccisano decidió compartir un comunicado en las redes de Locho. En el mismo, pidieron que "no se agreda ni se insulte más ni a los participantes del reality ni a sus familiares". En ese sentido agregaron: "No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista". "No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en redes sociales", siguió la familia Loccisano en el comunicado que publicaron en las redes de Locho.

Además, agradecieron "de todo corazón" el apoyo y el amor que le dieron los seguidores al participante de El hotel de los famosos en este último tiempo. Para cerrar, insistieron en que no querían generar más violencia a raíz de esta situación y pidieron: "Sepan comprender y una vez más GRACIAS". De esta forma, la familia de Locho Loccisano buscó bajarle el tono a las virulentas reacciones que tuvieron en redes sociales las actitudes de varios participantes del reality de El Trece, que debieron reducir drásticamente sus interacciones en redes sociales por el fuerte repudio que recibieron.

Nai Awada quebró en llanto en pleno vivo por una situación en El Hotel de los Famosos

Nai Awada se mostró arrepentida y le pidió disculpas públicas a Emily Lucius tras criticarla por su desempeño en el reality show, El Hotel de los Famosos. La actriz cuestionó a la influencer por burlarse de un ataque de pánico que el participante "Locho" Loccisano sufrió en medio de una competencia.

"No soy una persona agresiva. Me molesta que se subestimen los ataques de pánico. Me parece que esto se arregla cara a cara o por mensaje. Yo ya pedí perdón por mis formas. Simplemente, pretendía que no se subestimen los ataques de pánico", explicó la sobrina de Juliana Awada en Intrusos. Y agregó: "Aún no recibí ninguna carta documento. Lo único que digo es 'por favor, si ves a una persona con un ataque de pánico, no te rías'".

Awada se mostró quebrada en llanto por su arrepentimiento ya que tuvo declaraciones desafortunadas para con Lucius y su familia. "Nadie la conocía. Le dan la oportunidad de mostrarte en un programa masivo, usalo a tu favor y da un buen mensaje. Yo entiendo que es un juego, pero con esto de ‘el juego’. Yo estuve en reality shows y lo que pasa, pasa", expresó la hija del actor Alejandro Awada sobre el rol de Emily Lucius en el reality.

"Me indignó porque el día que pasó lo del ataque de pánico estuvo todo el programa maltratando a Locho y yo a él lo quiero. Lo conozco, sé lo buen tipo que es", explicó la actriz. Y agregó: "Tuve ataques de pánico dos veces en mi vida, lo conté públicamente, y una fue producto del bullying que me hacían en el colegio. No es joda, no es un tema menor. La persona que pasa por eso no está haciendo un show. La está pasando mal".