El desgarrador descargo de una figura de TN por lo que vivió: "No es fácil"

Un periodista de TN rompió el silencio en sus redes sociales.

TN es uno de los canales de noticias más vistos de la televisión actual y, por ese motivo, una reciente noticia sobre la decisión que tomó una figura de la emisora causó revuelo en las redes. El periodista en cuestión se pronunció en un reciente posteo sobre los motivos por los que decidió dejar su trabajo.

Se trata de un conductor que ha llevado adelante diferentes programas con éxito a lo largo de las últimas décadas en el canal del Grupo Clarín, por lo que su ausencia será notada por los televidentes de esa emisora. "Soy un agradecido de la vida, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de cada uno de mis superiores", comienza el posteo que hizo Sergio Lapegüe en su cuenta de Instagram, tras anunciar que se irá de TN.

"De ustedes que desde hace tanto tiempo bancan mis humores y locuras. Tome una decisión difícil después de meditar mucho. Pasé momentos de angustia, felicidad, miedo y dudas por lo que estaba a punto de definir. No es fácil dejar tu casa, y salir a buscar otros sueños. Dejar la comodidad y emprender la aventura", continuó su descargo el conductor de TV. Y cerró: "La buena ventura. La verdad, necesitaba un cambio. En eso estarán mis próximos pasos. Gracias, gracias, gracias por entenderme".

Lapegüe aseguró que pronto dará más detalles de su presente laboral y cerró: "Pronto contaré más... por ahora nos seguimos viendo por las mañanas. Se vienen proyectos muy lindos, soy feliz. No me voy vacío, me llevo 34 años de crecimiento, de aprendizaje, de risas, de llanto, de amigos que ya no están, y de otros que seguirán siendo mis amigos. Por suerte son muchos y buenos. Los quiero".

Fuertes declaraciones de Sergio Lapegüe sobre Maru Botana

"Ella tiene su estilo de trabajo... A mí me dijeron que iba a ser el conductor, y al final no lo hice. Me sentí un poco dolido por eso. No te dejaban entrar, era como que estaba prohibido. Fue una mala experiencia, no la pasé bien y decidí irme. Esa fue la única vez que renuncié a algo. Siempre trato de mantener buena energía, y cuando eso no se da, prefiero dar un paso al costado", comentó Lapegüe sobre su trabajo con Botana.

Sergio Lapegüe se irá de la TV.

Por su parte, la cocinera le respondió desde sus redes: "A mí me duele y tengo angustia de escuchar a Jimena, a que se iba llorando a su casa cuando yo le dije a (Pablo) Codevila: 'Sergio quiere un programa solo, dejame que yo limpio los zócalos'. No entiendo tampoco esta mentira". Y cerró: "Ya no aguanto más gente hablando mal de mí, difamándome, diciendo cosas que no son ciertas. Llega un momento en este vida, en que aprendí que no había que hablar, que tengo ganas de hablar... Primero que para mí no hay nada más lindo que hablarse cara a cara y decirse las cosas que uno piensa, es algo que tengo súper claro y lo que les enseño a mis hijos día a día cuando tienen un problema".