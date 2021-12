El desesperante pedido de Julieta Prandi a la Justicia: "Es un perverso"

La actriz contó las atrocidades que ella y sus hijos han tenido que sufrir, en manos de su ex pareja.

Julieta Prandi hizo un contundente descargo en televisión, tras la inacción de la Justicia en su conflicto con su ex pareja y padre de sus hijos. La actriz y modelo tuvo que irse de su casa por la violencia del padre de sus hijos y aún no tiene respuestas por parte del Estado.

"Yo te estoy mirando a vos Hernán García Lázaro. No te tengo miedo, tampoco respeto. Algún juez digno se va a poner el traje de juez y va a escuchar los derechos que estás violentando de mis hijos", enunció Prandi, en alusión al Juez a cargo de su causa. "Mis hijos ya fueron escuchados y no quieren ver al padre, no quieren ir con un violento: le tiene terror. Y vos me estás amenazando que si no entrego a Rocco, en 24 hs. me vas a sacar la tenencia. ¿Le van a dar la tenencia a un violento? ¿A un persona que ni siquiera paga alimentos? O sea, le recontra importan sus hijos", siguió.

La actriz continuó en alusión a su indignación con el Juez: "Es un perverso. Porque si el juez ve que un padre que no paga alimentos, que yo tengo que vivir en la miseria para mantener a mis hijos, que me tengo que ir de mi propia casa... que está todo demostrado esto. Un padre que fue facilitador en una causa penal, en donde pasaron cosas terribles, donde los dos menores fueron escuchados y no quieren ver a su padre, ¿le quiere entregar igualmente un menor a su papá?".

"El juez pretende que se los entregue a un violento y a una persona que es un facilitador. Hay una causa penal en la que está involucrada mi hijo mayor porque se lo entregaba a una persona y le pasaron cosas terribles que no voy a exponer", expuso la ex estrella de Telefe, sobre las acciones del padre de sus hijos.

Las declaraciones de Julieta Prandi meses atrás

En diálogo con Viviana Canosa, Prandi también se expresó sobre los embates que sufrió por parte de su ex pareja: "Es un psicópata, misógino, maltratador. Me alejó de mi familia y de mis amigas y estuve cuatro años sin hablar con mis papás. Ellos recién conocieron a Rocco cuando me separé y mi hijo tenía tres años. Yo venía de experiencias malas y quería formar una familia. Tenía 13 años más que yo y me daba una contención que parecía que era la correcta. Después de que nació Mateo no me dejaba manejar y empezó con los celos".