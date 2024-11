El desesperante momento que vivió Catherine Fulop en su casa: "Ha perdido sangre"

Catherine Fulop contó lo que le pasó en su casa.

Catherine Fulop es una de las celebridades de televisión que más dedica tiempo al contenido que comparte en sus redes sociales, en cuyas cuentas tiene millones de seguidores. De ese modo, en un reciente posteo la conductora les enseñó a sus fans el infortunio que ocurrió en el jardín de su casa.

La exjurado de Talento Argentino en Telefe compartió en una de sus historias de Instagram un video desde el patio de su hogar, donde encontró a un pequeño pájaro caído que tenía heridas en su cuerpo. "La ONG Pájaros Caídos va a venir a buscarlo. Le limpiamos la patita, porque tiene una pata mutilada. pero bueno, acá lo tenemos, intentamos darle agüita", comenzó su descargo la madre de Oriana y Tiziana Sabatini.

"Le pusimos unas semillitas, pero ya van a venir las rescatistas a buscarlo. Está tan asustado, se le enredó como la pata en el nido. No sé que hizo, habrá hecho un vuelo que lo dejó herido", continuó Fulop en su posteo. Al mismo tiempo, en otra publicación escribió un texto para informar: "La patita la tiene casi desprendida, ha perdido sangre. Lo limpiamos con Pervinox y tratamos de desenredársela de esa parte del nido". Más tarde, Catherine mostró el momento en que los miembros de la ONG que rescató al pájaro.

La palabra de Catherine Fulop sobre la salud de Ova Sabatini

"Él está bien. Lo empezaron a mover. Lo que pasa es que ha tenido molestias y se le ha bajado la presión, pero son gajes del oficio. Es muy común todo lo que le está pasando. Anoche no pasó una buena noche, pero imaginate que fue la primera noche de una operación tan grande", comentó Fulop en alusión a la operación de cadera que se hizo su esposo. Y agregó: "Él venía hace rato con una dolencia muy grande, pero se fue dejando y pasaron tres años. Él siempre fue muy deportista y jugaba al fútbol en el intercountry, un campeonato muy exigido, y hace casi un año que no puede jugar. Él pensaba que era un tema muscular pero después descubrió que era un tema de cadera. No tenía muchas ganas de hacerlo, por eso se dejó estar, pero ahora lo terminó de resolver".

Catherine Fulop y Ova Sabatini

Catherine Fulop, sobre el casamiento de su hija Oriana

Oriana Sabatini contrajo matrimonio con su novio de años, Paulo Dybala, y su madre habló al respecto hace meses. “Agradezco todos los mensajes, los llamados para que vaya a los programas, para que de declaraciones, para que cuente de la boda. La verdad es que no estamos viendo nada de televisión porque yo sé que hay muchos comentarios bellos y buenos, pero también hay malos que son los menos", comentó Catherine en sus redes sociales. Y cerró: "Los comentarios malos son los que más pesan y de propios colegas del medio. Nos queremos quedar con lo vivido y con la dicha de este momento que vivimos en familia. Es un momento íntimo y familiar; no queremos que nada empañe esta dicha que tenemos todos".