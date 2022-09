El desconsolado llanto de Nicolás Wiñazki por la muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú

Nicolás Wiñazki recordó a Magdalena Ruiz Guiñazú en diálogo con Lanata sin filtro y no pudo contener las lágrimas.

La noticia de la muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú sorprendió al mundo del periodismo y golpeó especialmente a Nicolás Wiñazki, que en Lanata sin filtro no pudo contener el llanto. "Fue una persona inolvidable", se lamentó el periodista del Grupo Clarín en diálogo con el ciclo de Jorge Lanata.

Al aire de Radio Mitre confirmaron este martes 6 de septiembre la triste muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú, destacada periodista e integrante de la CONADEP. Figuras de diversos ámbitos y de distintas ideologías despidieron en sus redes a la también locutora, pero en ese sentido se destacó el recuerdo de Nicolás Wiñazki, quien en diálogo con Lanata sin filtro no pudo contener el llanto.

"Va a quedar en la memoria de todos. Yo crecí escuchándola. Es un símbolo, y más para esta época de tanto periodismo que no es periodismo. Siempre tenía una anécdota para todo", aseguró el periodista del Grupo Clarín durante su charla con Jorge Lanata en Radio Mitre. Además, Wiñazki también destacó que como compañera de trabajo era una más y no se mostraba por sobre los demás.

"Era una compañera de laburo muy generosa. Me enseñó muchísimo y cuando me tuvo que cagar a pedos me cagó a pedos. Siempre muy alegre", siguió describiendo Nicolás Wiñazki a Magdalena Ruiz Guiñazú. Por su parte, al enterarse de la triste noticia, Jorge Lanata había comentado: "Si hay una voz reconocible para nosotros en la infancia es la de Magdalena en la radio. En su vida, fue una persona muy comprometida con los Derechos Humanos".

Con la voz todavía quebrada por la tristeza, Wiñazki aseguró que Ruiz Guiñazú "fue una persona inolvidable". "Hizo lo que tenía que hacer cuando nadie se animaba a hacerlo. Era una periodista incansable", cerró el periodista respecto a la labor de la periodista, que desde hace un tiempo había dejado su programa en Radio Mitre por cuestiones de salud.

La carrera de Magdalena Ruiz Guiñazú

En su trayectoria en los medios, Magdalena pasó por la televisión, la radio y la prensa gráfica, escribió varios libros -entre los que se destaca su ópera prima Huésped de verano- y ganó premios Martín Fierro y Konex por su trabajo periodístico. Sin embargo, el capítulo más trascendente en la vida pública de la periodista y locutora fue cuando integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), pasada la horrorosa última dictadura cívico militar, y contribuyó en la investigación del documento Nunca Más. En ese sentido, tanto Abuelas de Plaza de Mayo como Alberto Fernández destacaron su labor.