El desconsolado llanto de Flor de la V tras su debut en Intrusos

Luego de estrenarse como conductora del famoso ciclo de espectáculos, la actriz no pudo contener las lágrimas.

Luego de dar por finalizada una etapa como conductores de Intrusos tras la salida de Jorge Rial, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich emprendieron un nuevo camino televisivo y dejaron al famoso ciclo en nuevas manos. Así es como el lunes 24 de enero al mediodía, Flor de la V debutó como la nueva conductora del ciclo de espectáculos emitido por América TV.

Lo cierto es que hacía bastante años que Flor no emprendía un trabajo como conductora de un programa, por lo que este nuevo desafío para el 2022 la tenía muy emocionada y no temía mostrarse así en las redes. "La verdad es que no lo puedo creer... hoy estaba con todo fruncido a la mañana... pero acá estamos", fueron las palabras de la artista para iniciar la emisión, de este modo dio por inaugurada la nueva etapa de Intrusos.

Justo antes de poner en marcha los contenidos preparados para el día, Flor de la V anunció que la producción le dejó dicho que había un video para para ella, al cual presentó sin tener la menor idea de qué se trataba. Con los sentimientos a flor de piel en el día de su debut, la actriz no pudo evitar quebrarse al recibir un homenaje muy especial de bienvenida por parte de sus compañeros

"Ay Dios mío no estaba preparada... me emociona haber transitado el espectáculo en un momento tan complicado para nosotras. Miro para atrás y me emociona haber abierto tantas puertas", comentó con gran orgullo la conductora una vez que las cámaras volvieron a apuntarla y mostraban como sus ojos se habían llenado de lágrimas.

Unos segundos después de recibir este homenaje, Flor fue sorprendida por completo al obtener la visita de sus dos hijos al estudio. Paul e Isabella fueron a acompañar a su mamá en este momento tan especial pese a "odiar las cámaras" y la conductora quiso dejar en claro lo feliz que estaba: "Los amo. Gracias por acompañarme".

El nuevo camino de Pallares y Lussich: en medio de tratos

Tal como se había confirmado hacía unas semanas atrás, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dejarían atrás sus días en América TV para desembocar de forma directa en El Trece.

Aunque todavía no se sabe con detalles cuál será el programa que los periodistas lleven adelante, esta mañana ambos se dirigieron a los estudios de El Trece y se reunieron con Adrián Suar para empezar a cranear lo que se viene en conjunto. "Llegando a la pantalla de eltrece, socios del espectáculo", compartió Pallares en su cuenta de Instagram.