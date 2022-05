El desconsolado llanto de Flor de la V en América TV: "Quiero decirles"

Flor de la V se mostró muy emocionada en Intrusos y dejó un mensaje conmovedor sobre la maternidad.

Flor de la V protagonizó un momento muy emotivo en Intrusos, cuando en vivo quebró en llanto luego de hablar con Fede Bal, recién regresado al país tras su impactante accidente en Brasil. "Quiero decirles que nada en la vida puede superar el amor", aseguró la conductora del histórico programa de espectáculos de América TV.

Fede Bal acaparó el centro de atención de los ciclos de espectáculos durante los últimos días debido al accidente que sufrió en Brasil y por el que debieron operarlo en el país vecino. Después de un diálogo muy emotivo entre el actor e Intrusos, Flor de la V sorprendió al quebrar en llanto mientras reflexionaba acerca de la maternidad.

"De más chica no tenía el instinto maternal, pero sí hace once años sentía que en el universo había una criatura para mí, que me estaba esperando", reveló la conductora, todavía conmovida por la charla con Fede Bal. En ese sentido, Flor de la V agregó: "Después, con el tiempo, eran dos criaturas que me eligieron como mamá y la verdad, cada día que pasa me doy cuenta que es así. Cómo el universo hizo que estas dos criaturas cayeran en mis manos".

Para sumar a su relato, la conductora de Intrusos reconoció que sintió un lazo especial con Paul e Isabella cuando los alzó por primera vez o cuando le dijeron "mamá", y lo calificó como un "vínculo sagrado", difícil de explicar con palabras. "Yo digo que la maternidad tiene picos de felicidad y a mí con mis hijos particularmente me pasa de vivir constantemente situaciones de muchísima felicidad", siguió Flor de la V.

"Nada en la vida puede superar el amor que siento por ustedes y todos los días agradezco que estén en mi vida", cerró la conductora de Intrusos, completamente emocionada por la charla con Fede Bal y su posterior reflexión sobre la maternidad.

Alberto Fernández anunció el nuevo proyecto del Sistema Nacional de Cuidados

Unos días atrás, Alberto Fernández presentó formalmente los puntos claves del Sistema Nacional de Cuidados. En él se estipula la extensión progresiva de las licencias para ampliar la cobertura e igualar paulatinamente, de forma escalonada, las licencias parentales para todos los géneros, todos los tipos de familia (incluidas las familias que adopten niñxs) y tipos de trabajadorxs.

En ese sentido, propone llevar la licencia por paternidad, hoy de apenas dos días corridos a partir del nacimiento, a 15 días en el primer año de vigencia de ley; 30 días en el segundo, 45 días a los 4 años; 60 días a los 6 años y 90 días a los 8 años. En tanto que la licencia de maternidad se extienda de manera progresiva hasta llegar a los 126 días.