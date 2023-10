El desconocido drama que Alex Caniggia vive en España: "No aguanto más"

La celebridad de televisión aludió al fuerte motivo de su angustia. Alex Caniggia quebró en llanto en Gran Hermano VIP Espala y compartió el mal momento que atraviesa.

Alex Caniggia saltó a la fama a principios de la década pasada junto a su hermana Charlotte por su participación en Bailando por un sueño y, desde ese momento, no dejó de trabajar en los medios masivos de comunicación. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia fue noticia por lo que sucede en su vida íntima y por lo que ocurrió en Gran Hermano VIP, reality show del que es parte en España, donde hubo repercusión al instante.

El ex concursante de MasterChef Celebrity Argentina fue padre hace pocos meses y, al tiempo del nacimiento de su hija, se fue a la casa del mencionado reality español, ya que significaba una oportunidad para ampliar su campo laboral en otro país. A pesar de que logró afrontar una experiencia en la TV del exterior, Alex se quebró debido a que extraña demasiado a su hija. De hecho, aseguró que lamenta no poder verla crecer en sus primeros tiempos de vida.

"No aguanto más. Ahora va a cumplir tres meses y yo no estoy al lado de ella. Es mi todo mi hija. Mamu, si me estás mirando, te amo, ¿si? Para toda la vida. Muy duro esto", comentó el ex conductor de Los Desconocidos de Siempre. Por su parte, el manager de Caniggia dialogó con el periodista Juan Etchegoyen y reveló en ese reportaje lo vivido por Caniggia: "Fue muy difícil para él irse a España en este momento de su vida, y esto lo venimos cerrando desde un mes antes que haya terminado su programa en El Trece".

Uno de los motivos del final de su programa fue esto, por un tema de confidencialidad no se podía decir hasta que lo anunciara la gente de Telecinco y ahora te lo estoy contando", concluyó el representante de Alex, quien no dudó en compartir el drama que vive.

El dulce intercambio de Alex Caniggia y Melody Luz en Gran Hermano VIP

La pareja se conoció en el reality show El Hotel de los Famosos y en ese programa se pusieron en pareja, por lo que la relación siempre tuvo un gran tinte público. Asimismo, el joven dialogó con su pareja a través de un videollamada en Gran Hermano VIP y en ese momento intercambiaron tiernas palabras alusivas a cuánto los afecta la distancia.

Melody Luz: "Hola mi vida, te amo, te veo cada segundo que puedo. Te veo todo el día, te amo"

Alex: "¿Cómo está la bebé?"

Melody: "Está hermosa, cada vez más grande. Dice ‘ajó', se ríe todo el día; está súper sana, mi amor, te juro que es hermosa. Te escucho hablar todos los días. Te amo. Lo estás haciendo súper bien. Seguí así. La gente te ama. Sos el ganador. Dalo todo, te amo"

Gonzalo Nannis arremetió contra su hermana por un problema económico

"Ya llevo muchos años sin poder recuperar mi casa que está tomada hace años. Pero mi familia, si se le puede llamar así, tienen la culpa de esto. Mi viejo principalmente y la conchu... de mi hermana son los que me hicieron y me hacen la vida imposible", pronunció el tío de Charlotte, Alexander y Axel Caniggia, sacado contra la exesposa de Claudio Paul.