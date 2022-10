El desconocido drama de Tomás Holder, de Gran Hermano: "Cuesta"

Tomás Holder decidió compartir su calvario familiar luego de quedar eliminado de Gran Hermano. El participante rompió en llanto en diálogo con Santiago del Moro y su historia causó conmoción.

Tomás Holder brindó un testimonio sumamente conmovedor. Tras quedar eliminado de Gran Hermano, el participante visitó los estudios de Telefe, compartió el desconocido drama personal que atraviesa desde hace algunos años con su familia y causó conmoción en Santiago del Moro y el resto del panel.

En su visita al debate de Gran Hermano, que tuvo lugar el pasado lunes 24 de octubre por la noche, Del Moro le consultó sobre la ausencia de su padre en su vida. "Nunca hablás mucho de tu viejo, ¿cómo es tu vínculo con él?". "Nada, es una relación difícil, mi viejo también es joven. Chocamos bastante, hay meses que no hablamos y por ese lado cuesta hablar con un papá", comentó Holder, quien se mostró angustiado.

Consciente de que la estrategia de Tomás en la casa de GH fue mostrarse con un perfil duro y conflictivo, el conductor expresó: "Tu vieja habló cosas tuyas a nivel humano que son hermosas, que sos muy cariñoso, un gran hijo y que hablan todo el tiempo". Y volvió a preguntarle por su relación con su padre: "Con tu mamá sos muy compinche y con tu papá tenés una relación distante. ¿Qué creés que le pasa a tu viejo? ¿Estará contento o enojado?".

"La verdad que no lo sé, tuve a dos papás que me tuvieron de chicos. Uno no aprende cómo ser padre, lo va viendo a medida de que pasan los años. Me hubiese gustado que fuera diferente la familia, pero bueno...", manifestó el influencer, quien comentó poco sobre sus problemas familiares durante el reality. Y agregó: "Mi viejo hizo varios castings para Gran Hermano, pero nunca entró. Antes de entrar, me llamó y me dijo '¿te puedo dar un par de consejos?'. Y yo, como hijo impulsivo, le dije 'mirá, no necesito ningún consejo tuyo'. Mi viejo siempre me dijo 'tratá de no pasar vergüenza'".

Tomás Holder, participante de Gran Hermano, junto a su madre y hermanos.

Cuál es el problema de salud que tuvo la madre de Tomás Holder, participante de Gran Hermano

Nancy Pazos, panelista del debate de Gran Hermano, le preguntó a Tomás Holder sobre el inconveniente que su madre protagonizó en 2020 durante la pandemia de Covid-19. "Tengo entendido que tu mamá tuvo un problema de salud", expresó. Y en dicho marco, el concursante se emocionó y no pudo contener las lágrimas.

Tomás Holder: "Sí, en 2020. Fue súper difícil en todo sentido. Me acuerdo que cuando vi a mi vieja internada, me partió".

Nancy Pazos: "¿Y te acordás cuando tu vieja se despertó?".

Tomás Holder: "Me acuerdo que le agarré la mano y le dije que la amaba y que no me falte nunca".

Nancy Pazos: "Porque en realidad tu mamá es lo que tuviste en toda la vida".

Tomás Holder: "Sí, mi vieja es mi cable a tierra en todo sentido".

Nancy Pazos: "En ese momento, tu mamá era tu único sostén económico. ¿Y qué pasó?".

Tomás Holder: "Sí, en 2020 yo no laburaba ni generaba ingresos. Mi mamá estaba quebrada, estaba con problemas de salud. No sabíamos qué hacer porque yo no vengo de una familia multimillonaria como quizás piensan algunos por los TikTok. Piensan que al ser un influencer uno tiene todo. Tenía pocos seguidores y no era conocido ni nada. Tenía 19, 20 años, soy mamero y mi vieja es admirable. Tuve que bancar a mis hermanos, ser el hombre de la casa".

La madre de Tomás Holder lo destrozó tras su eliminación en Gran Hermano

En diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa televisivo de Carmen Barbieri, la madre de Tomás Holder reveló que sintió desagrado porque su hijo eligió no ser tal como es y, en cambio, optó por construir un personaje: "Yo quería que salga del programa, no me gustaba el personaje que estaba haciendo y a mí me preocupa el después. Esto es un juego, él sale de su casa y mañana no lo recuerda ni Cristo, pero tiene que ir caminando por la calle. Acá en Rosario lo conocen todos".

En tanto, Gisela Holder comentó: "Anoche me partió el corazón: los productores y los psicólogos me dicen 'lo podés ir a saludar, lo vamos a apartar en un cuartito, pero no le podés contar nada de él afuera. Esto es muy fuerte, no le digas nada'".

"Cuando entro, Tomás seguía eufórico y al poco tiempo quiebra. 'Tomás, ¿cómo te sentís más cómodo: con el personaje o siendo Tomi?', le dije. Y me respondió: 'No mamá, muero con el personaje porque cuando quise ser Tomi me sentí débil, sentía que me comía la casa'. El productor me miró y me hizo una mirada para que no diga nada. No estaba preparada para esto", agregó.

Siguiendo el relato de Gisela, Pampito deslizó un comentario sobre las redes de Holder y opinó: "Ayer me puse a ver los mensajes de Tomás y eran todos bastante buena onda, y partir de que está en 'la casa' levantó mucho odio en los comentarios". En consonancia con la reflexión, la mamá de Holder reveló que "fue súper desagradable" lo que mostró su hijo en el reality. "Ni yo entendí. Me dieron ganas de sacarlo a sopapos de la casa. (...) Le hubiese dicho lo mismo que le dije antes de que entre: 'lo más lindo que tienen las personas, y nunca lo pierdas, es la humildad; ese personaje te va a hacer perder", sentenció, confundida por el accionar de Tomás en Gran Hermano.