El desagradable gesto de La Mona Jiménez contra su hija Natalia Taddei: "Mandale un beso"

"La Mona" Jiménez fue consultado por su relación con su hija Natalia Taddei y se despachó con una serie de repudiables declaraciones.

Carlos "La Mona" Jiménez habló de la relación que tiene con su hija Natalia Taddei y dejó un desagradable comentario. Con Taddei en el piso de A la tarde, en el programa de Karina Mazzocco mostraron a pantalla dividida las declaraciones del cantante cordobés que recogió una cronista del ciclo de América TV. "Mandale un beso", cerró Jiménez el diálogo con la periodista que le preguntaba por su relación con Natalia Taddei.

A fines de junio pasado, la Justicia cordobesa confirmó que Natalia Taddei era hija biológica de "La Mona" Jiménez, después de que la mujer de 41 años se hiciera una prueba de ADN en el 2015. La misma Justicia inclusive le permitió que se realizara el DNI correspondiente con el apellido Jiménez. En las últimos días, Taddei denunció públicamente que desde el entorno de su padre le pidieron que renunciara al dinero y reveló que además de no verse hace años, el cantante no la reconoce como hija.

Mientras la mujer de 41 años estaba en el piso de A la tarde, en el programa de América TV compartieron la charla que tuvo una de sus cronistas con el cantante cordobés. "¿Te sorprendió que Natalia Taddei pudiera llevar tu apellido?", consultó la periodista. La respuesta de "La Mona" sorprendió a Taddei: "Siempre se lo dí. Lo que pasa que quiere salir por televisión. Yo se lo dí hace mucho y puede usar mi apellido".

Cuando la cronista insistió preguntándole si tenía ganas de verla, el cantante decidió ignorar la consulta. "Vamos a hablar de otra cosa, estoy acá feliz. Ella tiene el apellido mío y lo puede usar cuando quiera pero le gusta salir por televisión y a mí no me gusta salir por televisión", disparó durísimo "La Mona". Para cerrar sus desagradables comentarios, Jiménez comentó: "Mandale un beso". Por su parte, Taddei no podía creer lo que escuchaba desde el piso de A la tarde.

La inesperada predicción de "La Mona" en Los Mammones

Recordando un diálogo que mantuvo con Carlos Tevez, "La Mona" explicó que tiene "algo" que le hace saber el futuro: "Le dije: ‘¿A vos te dicen Apache? Bueno, el año que viene vas a jugar en primera, y dentro de cuatro años vas a jugar en la Seleción Nacional’; y así fue, se ve que tengo algo yo". "¿Me querés decir unas palabras a mí? ¿Qué me va a pasar el año que viene? ¿Cómo me va ir?", manifestó Silvina Escudero, sorprendida por los dichos de "La Mona" Jiménez. En ese momento, el cuartetero le preguntó: "¿Vos sos soltera o casada?".

Asegurando ser soltera, "La Mona" continuó con su cuestionario: "¿Tenes uno o dos hijos?". "No tengo ninguno", respondió Silvina Escudero, quien luego rectificó su respuesta tras la advertencia de Jey Mammón, quien aseguró que las mascotas de la bailarina son como sus hijos: "Tengo tres". "Entonces el año que viene va a venir....el bebé. Acordate de lo que te digo", sorprendió "La Mona" Jiménez, a lo que Jey Mammón retrucó: "Si es nene ponele Carlitos". "Y si es una nena ponele Monita", remató Jiménez, generándose un momento tan inesperado como risueño en el estudio.