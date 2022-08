El "delicado" momento de salud que padece Benjamín Vicuña

El actor se refirió a los rumores de "bajo rendimiento" que lo persiguen en su obra teatral e hizo un fuerte descargo sobre el mal momento que atraviesa.

Benjamín Vicuña rompió el silencio en medio de los rumores de tensión con sus compañeros de trabajo y se refirió al mal momento de salud que lo perjudica de forma directa. Tajante y sin ánimos de alimentar las polémicas, el actor chileno hizo un fuerte descargo.

Interceptado por el móvil de Socios del Espectáculo, ciclo de espectáculos que se emite por El Trece, Vicuña abrió su corazón y se refirió al problema familiar que influye en su rendimiento en el trabajo. "No sé de dónde salió eso. Son cuentos de revista, nada contra las revistas, pero no lo necesitamos. No necesitamos esa prensa, ese folklore", comenzó por decir con respecto a los rumores que se instalaron sobre su relación con sus compañeros.

En este marco, la expareja de "La China" Suárez confesó que su energía está baja en general por el mal momento de salud que atraviesa su papá. "Estoy pasando hace un tiempo un momento delicado y eso repercute obviamente en la dinámica, donde tal vez no es todo risas, pero hay contención y cariño", reflexionó el actor sin ánimos de dar más detalles.

Por último, Benjamín Vicuña se enfocó en la buena repercusión que tuvo la obra teatral, El Método Grönhol, y desmintió los rumores. "Está todo más que bien. Tenemos buenas críticas, somos cuatro actores y un director, muy pocos", sentenció.

Explosiva chicana de Rafael Ferro a Benjamín Vicuña y Laurita Fernández: "Me bajo"

No todo es glamour en la Avenida Corrientes: corren los rumores de una supuesta enemistad entre Benjamín Vicuña y Laurita Fernández, protagonistas del estreno teatral El método Grönholm, quienes no se habrían encontrado en sintonía para trabajar juntos. Con la polémica ardiendo, el actor Rafael Ferro -coprotagonista de la obra- rompió el silencio con un tajante mensaje y un afilado comentario para sus pares.

Ferro, Fernández y Vicuña se mostraron juntos y de buen humor durante un móvil con Intrusos (América TV) donde buscaron poner fin a las teorías que indican rispideces en el elenco. Cuando el cronista les preguntó si actuaban la buena química, Ferro soltó un picantísimo "un poco". Acto seguido, Laurita Fernández negó que esto fuera así, entre risas nerviosas. "Hay que saber dialogar. Es fundamental la buena onda", sumó Vicuña.

No conforme con su afilado comentario, Ferro lanzó un tajante comentario en referencia a las suposiciones de conflictos entre sus compañeros: "A esta altura, con el recorrido que tengo, si me llevo mal con alguien me bajo de una obra. Si me llevo muy mal con alguien me bajo". Tras las declaraciones del popular actor de televisión y teatro, Vicuña confesó que sus compañeros "le hacen bullying" por sus ritos previos a entrar a escena.

Días atrás, Yanina Latorre habló del supuesto conflicto que se estaría cocinando entre los miembros del elenco: "La función va de miércoles a domingo y en el teatro no estarían las cosas tan bien con todo el elenco. Simplemente hay mala onda entre todos”. “Si les preguntas a todos los actores, incluido Benjamín, qué pasa, nadie te puede decir nada puntual. No hay piel, no hay química. No hubo una pelea, ni una discusión, lo van a negar, no hay onda, no fluye, es raro el ambiente, hay como un clima tenso”, agregó la polémica angelita.