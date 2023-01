El dardo de Alex Caniggia a El Trece días antes del estreno de su programa: "No puedo ser yo"

El influencer se mostró emocionado por su nuevo rol como conductor de televisión. Alex Caniggia se pronunció sobre un inconveniente en el ciclo que llevará adelante en El Trece.

Alex Caniggia habló sobre sus expectativas ante el inminente estreno de su programa en El Trece, Los desconocidos de siempre. El infleuncer reflexionó sobre las actitudes que debió cambiar para poder llevar adelante un ciclo de televisión y contó cómo vivió ese proceso.

"Nunca me imaginé ser conductor, jamás, ni era algo que pensara. Pero cuando vino la propuesta me dije, '¿Qué? ojo eh'. Ser conductor es otro nivel, con lo cual había que pensarlo", comenzó su descargo el hermano de Charlotte Caniggia. Y sumó: "Pensé unos diez días, y me dije 'tengo que ser conductor, ya no van más los realities'. Ahí acepté, y firmé, ¡puse el gancho!".

Caniggia dialogó con Primicias Ya sobre su nueva apuesta laboral y reveló: "Voy a estar más serio, no puedo ser como soy yo, no puedo estar tan zarpado. El programa es extenso, hay momentos de mucha seriedad, y yo la voy a romper toda. Se viene una nueva era de conductores jóvenes, limpiemos todo lo viejo que venga lo nuevo, en la vida hay que renovar".

"No puedo pedir más, estoy enamorado, con la guita del reality. Tengo todo, soy conductor y Argentina es campeón mundial", concluyó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

El picante cruce entre Alex Caniggia y L-Gante

"Qué temón man, esto sí es música", soltó Caniggia en alusión al hit de los 90 I'm Too Sexy. Y agregó: "Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap, ¿o no? Aguanten los 80 y los 90... Qué L-Gante, ni esa música de hoy en día pedorra". Como no podía ser de otra manera, el cantante de cumbia 420 se pronunció al respecto y se defendió de las palabras de Caniggia en un postoe de su cuenta de Instagram: "Pero mi cadena es más grande que la tuya lelu lelu. El hijo de Caniggia te falta 900 gramos para hablar de mi , mi música podría ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le trasmito que ellos también pueden. Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo".

L-Gante se expresó sobre este conflicto en el ciclo Socios del Espectáculo y enunció: "No estoy enojado. Mi respuesta es que cualquiera tiene sus gustos. Yo respeto los gustos de los demás, y si lo mío no le va, no pasa nada”.