El curioso tatuaje de Cristian Castro, jurado de Canta Conmigo Ahora: qué significa

Cristian Castro posee un tatuaje tan exótico como particular que no deja de asombrar a los fanáticos del cantante. De qué se trata, el curioso significado que tiene y todo lo que hay que saber sobre el jurado de Canta Conmigo Ahora, programa de El Trece.

Cristian Castro es un cantante que despierta muchísima curiosidad entre miles y miles de personas de todo el mundo. El artista internacional, quien se desempeña como jurado de Canta Conmigo Ahora en la pantalla de El Trece, lleva una vida con diversos detalles llamativos. Una de ellos tiene que ver con el exótico tatuaje que tiene en la espalda. Qué significado tiene y por qué se lo hizo.

Desde hace muchos años, el cantante y compositor de grandes temas musicales como Azul, Lloviendo estrellas, Lloran las rosas, No podrás y Si me ves llorar, entre tantas otras, lleva en la espalda un grabado que se hizo de joven. De hecho, a lo largo del tiempo surgieron varios debates acerca de la extraña figura que eligió hacerse.

Creer o reventar, muchas personas piensan que Cristian Castro se tatuó un pene en la espalda. El rumor comenzó a partir de una imagen que comenzó a circular hace unos años en la web y las redes sociales, a raíz del videoclip de "Azul". En la misma, se puede ver al músico mexicano llevar en brazos a una mujer por una playa paradisíaca y se observa el tatuaje en la espalda.

De qué se trata el tatuaje de Cristian Castro y qué significado tiene

Según explicó el propio Cristian Castro en una entrevista que le concedió en 2019 a PH Podemos Hablar, programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, el tatuaje se trata de una llave inglesa. La misma representa el símbolo de Tool (Herramienta, en castellano), una banda de Inglaterra de la cual el músico es fanático.

"La gente piensa de ahí que es un pene. En el video de ‘Azul’ sale y ahí es cuando se destapa esta onda de ‘Cristian ya es gay’", señaló Castro en aquel entonces. Y detalló: "Tengo un tatuaje en la espalda que es un símbolo fálico, un pene. Es porque el grupo que me gusta se llama ‘Tool’. En inglés significa herramienta, entonces tiene una herramienta en forma como de pene, pero con dos bolitas".

El curioso tatuaje que Cristian Castro lleva en la espalda.

De dónde es "Tool", la banda favorita de Cristian Castro

Tool, la banda preferida de Cristian Castro, es un grupo musical de heavy metal. La misma surgió en 1990, precisamente en Los Ángeles (California, Estados Unidos), y vendió más de 13 millones de discos en el país norteamericano. Además, fue nominada seis veces en los premios Grammy, logrando obtenerlo en tres oportunidades.

La banda está integrada por el cantante Maynard James Keenan, el baterista Danny Carey, el guitarrista Adam Jones y el bajista Justin Chancellor, que en 1995 reemplazó a Paul D'Amour. Entre sus mejores temas, se destacan "Sober", "Pneuma", "Lateralus", "Aenima", "Invicible", "Schism" y "Vicarius".

Cuánto dinero cobra Cristian Castro en Canta Conmigo Argentina, programa de Marcelo Tinelli por El Trece

La noticia fue anunciada por Jorge Rial, en Argenzuela (C5N), y rápidamente se desperdigó en las redes sociales, donde los usuarios no ocultaron su estupor ante la exorbitante cantidad de dinero. "Los jurados internacionales cobran en dólares. Hay dos figuras internacionales que accedieron a estar en el programa de Tinelli a cambio de que le paguen en dólares. (...) Cristian Castro cobra, con el dólar a 300, una cifra de 8 dígitos", reveló el conductor.

"El sueldo de Cristian Castro equivale a pagar 205 cuentas de Netflix", sumó en un juego de ida y vuelta con su celular, antes de mostrar que el cantante de Lloran las rosas y Azul se embolsará 45 millones de pesos por algunas apariciones en el ciclo. Canta conmigo ahora será una adaptación del exitoso formato All Together Now para la televisión argentina y en el que los participantes deberán convencer con sus performances a un amplio jurado de 100 figuras nacionales e internacionales.

Quién es la nueva novia de Cristian Castro en Argentina

A través del programa Nosotros a la Mañana, conducido por "El Pollo" Álvarez, Belén Francese anunció: "Van a conocer a la novia argentina de Cristian Castro". De todas maneras, todavía no se conoce la identidad exacta de la mujer que lo acompaña en la actualidad.

La última relación sentimental que tuvo el cantante fue con Carol Victoria Urban Flores, vínculo totalmente fugaz ya que a mediados del 2017 anunció su matrimonio, pero 28 días después se separaron en plena luna de miel. "No quiso dar nada. Absolutamente", había dicho la madre de su expareja ligado al proceso de divorcio que tuvieron que llevar a cabo.