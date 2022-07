El curioso método de Luli Fernández para criar a su hijo: "Queremos favorecer su desarrollo"

Luli Fernández reveló el particular método que tiene para criar a Indalecio, su hijo de 3 años, y así favorecer su desarrollo.

Luli Fernández reveló cuál es la regla inquebrantable que tiene para criar a Indalecio, su hijo de 3 años que comparte con su pareja Cristian Cúneo Libarona, con el objetivo de favorecer su desarrollo.

A diferencia de muchas madres de su generación, Luli decidió que su hijo no tendrá acceso a dispositivos móviles: nada de celular, tablet, ni computadora, a excepción de la televisión, que se la permite ver al niño muy de vez en cuando.

La panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) contó en diálogo con Gente que este método de crianza le está dando muy buenos resultados con Indalecio, ya que a falta de tecnología, el niño pasa mucho tiempo con ellos jugando y creando un vínculo.

"Al estar acostumbrado a no recaer en la ayuda que representan los dispositivos para entretenerlo, recurre a nosotros.... ¡Y lo damos todo! Especialmente Cristian que, a pesar de sus 52 años, se sigue tirando en el piso y es un espacio que valora un montón", comenzó Luli.

"Indalecio no accede a tablets, celular o consola de juegos. Lo único que ve es una peli en la tele por una eventualidad estando conmigo y sus hermanos. Como nunca accedió a eso, es algo que no pide", sumó la panelista, y detalló que fue "una decisión muy consensuada" con su pareja y que están tratando de sostener el mayor tiempo que puedan.

En este sentido, la modelo destacó la importancia de alejar a los niños lo más posible de la tecnología, ya que "a medida que pasen los años, el sistema nos va a ganar y vamos a tener que ceder". Sin embargo, señaló que no se trata de poner "una resistencia", sino de retrasar esos primeros acercamientos con los dispositivos lo más posible.

"Queremos que en estos primeros años de vida no esté sobreestimulado para favorecer su desarrollo. Si las mamás supiesen lo importante que es mantener a alejados a los chicos de las pantallas hasta una determinada edad… pero si no podés hacerlo al cien por ciento, al menos hay que disminuir la cantidad de tiempo que los exponés", cerró Fernández.

La relación de Luli Fernández con los hijos de su pareja

Luli Fernández y su pareja se llevan 18 años de diferencia. Mientras Indalecio fue el primer hijo de la modelo, Cristian ya contaba con cuatro de su matrimonio anterior. Más allá de esta brecha, Luli aseguró que lograron ensamblar muy bien su familia.

“Con sus hijos tengo una relación fenomenal que ha pasado por diferentes etapas. Me he llegado a ir de viaje con María, su única hija mujer, que tiene 22 años", contó en diálogo con Gente. Y cerró: "He compartido cosas súper profundas con el más chico y también con el más grande. A los mayores quizás no los veo los fines de semana porque tienen sus vidas, pero vienen a comer a casa por separado".