El conmovedor mensaje de Silvina Luna antes de entrar al quirófano

Silvina Luna se grabó antes de ser operada a causa de una infección bacterial, mientras espera recibir su trasplante de riñón.

Silvina Luna les envió un profundo mensaje a sus seguidores, antes de entrar al quirófano una vez más, y les hizo un urgente pedido. La modelo debió someterse a una internación de urgencia a comienzos de junio de 2023, tras una infección bacteriana que pospuso el trasplante de riñón que necesita hacerse urgentemente. En medio de su internación, Luna grabó un video en el que les explicó a sus fanáticos cuál es el paso a paso a seguir.

Silvina fue ingresada al Hospital Italiano luego de que los médicos advirtieran que tenía una bacteria. Semanas atrás, le habían dicho que necesitaba un trasplante de riñón, para dejar de someterse a diálisis tres veces por semana a causa del enorme daño que quedó en su organismo, tras la mala praxis del médico Aníbal Lotocki. Ahora, la actriz les contó a sus seguidores cómo sigue y se grabó a sí misma antes de entrar al quirófano.

“Me están por hacer una sedación, me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa. Vuelven a ponerme uno porque se me salió, miren el moretonazo que me quedó”, mostró frente a la cámara, a través de sus historias de Instagram. Y agregó un pedido para todos los que la quieren: “Me van a hacer otro para que resista un par de meses para poder pasar la medicación por ahí. Quería saludarlos antes de entrar al quirófano y que me deseen mucha suerte”.

Historias subidas por Silvina Luna a su Instagram.

Días atrás, les había contado a sus fanáticos que estaba en la sala de diálisis del hospital debido a esta infección. "Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la microbacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos, así que los estoy probando ahora acá internada, para ver si los tolero y está todo bien", detalló.

Afortunadamente, se mostró muy positiva y con muchas fuerzas para continuar con el proceso. "Por ahora viene todo perfecto, estoy contenta con eso. Empecé otro camino, que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir esta bacteria y después el trasplante", finalizó la modelo.

Los problemas de riñones que padece Silvina Luna por la mala praxis de Aníbal Lotocki

El responsable de los problemas de salud que padece Silvina Luna es Aníbal Lotocki, quien le realizó procedimientos estéticos en el año 2011 y le inyectó biopolímeros en sus glúteos, una sustancia altamente tóxica para el organismo. Por esta razón, la modelo le inició una causa conjunta con Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa, otras de las famosas damnificadas.

"Está más privada de sus libertades que la persona que la lastimó y la castigó con esta enfermedad. Pensá que es presa y rehén de esta situación. Tiene que concurrir tres veces por semana a hacerse diálisis. Si no lo hace, se muere", explicó Fernando Burlando, abogado de Luna. En cuanto al trasplante, aclaró, en diálogo con LAM (América TV), que no es algo urgente, sino "una meta a llegar" para dejar de internarse tan seguido.

"Tomé corticoides hasta ahora. Todo esto fue hasta antes de que me diagnosticaran, estuve internada un mes y de repente me dijeron que mis riñones estaban calcificados y que tenía que entrar en diálisis. Fue muy duro porque se hizo crónico. Desde que empecé diálisis tengo dolores de ciática muy fuertes. Cuando de a poquito voy avanzando, al otro día tengo que dializar y no llego a ponerme bien. Son dolores que no le deseo a nadie. No me queda otra, lo tengo que hacer. Eso me está salvando, entonces voy con otro pensamiento", concluyó la modelo.