El conflicto menos pensado entre Carmen Barbieri y Fede Bal: "No paga nada"

La capocómica lanzó una fuerte acusación hacia su hijo en televisión. Carmen Barbieri habló de los viajes de Fede Bal en Resto del Mundo, programa de Telefe.

Carmen Barbieri expuso a Federico Bal en relación a los viajes que el joven hace con el programa Resto del Mundo. La capocómica y conductora de televisión fue fiel a su estilo y, sin ningún tipo de filtro, ventiló una actitud de su hijo que le genera fastidio.

Consultada sobre cuáles son los obsequios que Fede le lleva cada vez que viaja por trabajo, Carmen se mostró decepcionada y soltó: "No, Fede me trae un imán para la heladera". "Viajó por el mundo y te trajo un imán. ¡Encima que no paga nada trabajando! ¿Qué te trajo?", consultó en ese momento un cronista del ciclo Implacables, envío conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve.

“Yo le pido (cosas). ‘Traeme una piedra del Muro de Berlín. En uno de los primeros viajes, el año pasado, me trajo un perfume carísimo y me dijo 'mamá, es el primero y el último que te traigo'. No quiero que gaste, es mucha plata", agregó la empresaria teatral. Y reveló su rol cuando su hijo se encuentra de viaje: "Le cambio las cosas de la heladera, le cocino todo, le cambio las bebidas de lugar y me peleo con la mucama".

La angustia de Carmen Barbieri por la separación de Federico Bal

"¿No sabén cómo sufrí y sufro esta separación? Era la mujer perfecta para mi hijo. Lo seguía, lo apoyaba en su enfermedad, en su felicidad, en la muerte del padre, en todo. Estoy muy agradecida a ella y a su familia", comenzó su descargo la capocómica, en alusión a la ruptura de Fede Bal y Sofía Aldrey, después de que la joven encontrara chats comprometedores de su ex con otras mujeres. Y sumó: "Pero las cosas que quisiera decirle en privado se la tengo que decir cara a cara, porque no puedo mandar nada grabado. No quisiera que salga al aire lo que tengo para decirle. No es nada malo, porque la amo, pero no quisiera… Fede está muy triste", contó en Mañanísima, el ciclo que conduce en Ciudad Magazine, con Estefanía Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló como panelistas.

En tanto, Carmen Barbieri recordó un contundente pedido que le hizo a su hijo y que éste no cumplió: "Él empezó una relación tan linda con Sofi, pero a ella le tocaron vivir muchas cosas jodidas. Yo le dije a Fede, cuando empezaron a salir y los veía tan bien: 'Lo único que te voy a pedir Federico es que Sofi no derrame ni una lagrima por vos'".