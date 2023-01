El Conejo sorprendió en vivo a Maxi y Juliana con un regalo subido de tono: "Pasión"

Tras la salida de su amigo del reality show, Alexis sorprendió al darle un picante regalo en vivo para que disfrute con su novia.

Maxi de Gran Hermano recibió un insólito regalo por parte de su amigo, Alexis "El Conejo", que lo descolocó por completo. A días de haber quedado eliminado del reality show de Telefe, el cordobés empezó su ronda de visitas habituales a los programas de televisión. Sin embargo, nunca se esperó que su amigo lo reciba con un obsequio subido de tono en vivo.

La situación se dio en A la Barbarossa, ciclo que conduce Georgina Barbarossa en Telefe. Allí, Maxi asistió para hablar de su paso por el reality, se reencontró con su mamá y su mejor amigo, y recibió la visita de Juliana, su novia que conoció dentro del programa. Sin embargo, hacia el final del programa, Alexis "El Conejo", que está como panelista, lo sorprendió con un regalo subido de tono.

Luego de que la conductora diera la orden, Alexis apareció en el living con un sobre en las manos. Entonces, Georgina explicó: "Les vamos a dar un voucher para que ustedes tengan su noche de pasión sin cámaras, porque la verdad, hacerlo ahí en el sauna incomodísimo". Luego, entre risas, concluyó: "Ustedes son jóvenes, pero yo solo pensaba en sus columnas".

Alexis les entregó el sobre donde aparecía el voucher para canjear en un hotel, donde la pareja podrá hospedarse por una noche y disfrutar de su intimidad. La pareja quedó en shock por el regalo, pero agradecieron a la producción por el particular regalo.

Antes de entrar a Gran Hermano: el accidente mortal que cambió la vida de Maxi

Maximiliano Guidici, el exparticipante de Gran Hermano que quedó eliminado recientemente, no solo opinó sobre su paso por el reality show de Telefe sino que relató un complicado momento que tuvo que pasar previo a su ingreso.

"Sentí que no sé de dónde pero algo me guió a todo lo que está pasando, el haber salido ahora, todo va como tiene que ser", expresó Maxi sobre su eliminación de Gran Hermano en diálogo con A La Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe. Allí fue cuando reveló todo lo que tuvo que pasar hasta llegar a las instancias de entrar como participante.

Maxi reveló que antes de que se declare la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, se fue a vivir a México, donde tuvo un hostel. Sin embargo, y debido a las restricciones por los contagios, el negocio no prosperó. "Un mes y medio antes de la pandemia lo abrí, después de haberla remado hasta encontrar la casa. Me la jugué, mi idea era empezar con algo más sencillo pero lo hice con todo. Y me quedé sin un peso", recordó.

Después de eso, falleció su papá a raíz de un accidente. "Me fui a Estados Unidos, volví, y estando en México falleció mi papá y no lo podía ver ni la gente de acá incluso, por todo el lío de la pandemia. Tuvo un accidente re tonto en una moto, un golpecito en el riñón que no lo notó, le agarró una infección y se murió", dijo.

Si bien consideró que la relación con su papá era "distante" porque trabajaba de camionero, dijo que "teníamos una buena relación y era un padre presente. Jamás cuando lo he necesitado no estuvo". Además, sostuvo que "como padre era un ejemplo y como persona, muchas de las cosas de las cuales estoy orgulloso de mi persona se la debo a él".