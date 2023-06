El Conejo de Gran Hermano se pudrió en un programa al hablar de Coti: "Hay que respetar"

Alexis Quiroga, exparticipante de Gran Hermano, se pudrió y abandonó un estudio de radio cuando le preguntaron acerca de su separación con su expareja Coti Romero. La relación entre ambos surgió en el mencionado reality y, por la contundente decisión que tomó la joven, llegó a su fin. Ni bien el "Conejo" escuchó la consulta del conductor del ciclo, su reacción llamó la atención de todos.

"Esta pregunta se la tengo que hacer porque la gente lo está esperando... ya sabés lo que te voy a preguntar. Está lo de la ruptura. Es de público conocimiento ya lo tuyo", lanzó el animador del programa y el "Cone" se mostró sorprendido. "Hace una semana que me llamaron, hablé con la productora, no pude hablar con vos, Tin, pero pedí que la única forma era no hablar de esto", respondió.

Esto no quedó ahí, ya que Alexis Quiroga continuó expresando su bronca por la consulta al aire y no se guardó nada contra el conductor: "Te agradezco hace muchísimo, pero hay que respetar porque hay cosas que se dañan. Hay muchas familias del otro lado. Cuando estoy acá me siento como en casa, pero lo hablé antes. Puedo volver, yo te prometo que vuelvo. Gracias a la productora, pero estos temas se ven antes".

Por otro lado, el cordobés se mostró muy sensibilizado y contó en un streaming con sus seguidores que fue Romero quien tomó la decisión de separarse. "Me está haciendo falta, hace dos semanas que no la veo y me hace mal, es un calvario. Creo que este tiempo puede ser lo mejor para sanar y para que el día de mañana le demos para adelante. No creo que sea un fin, si un hasta luego", reconoció "El Cone".

Lloró a mares: Coti Romero se grabó en su peor momento y destrozó al Conejo tras su separación

Coti Romero publicó una llamativa indirecta en sus redes sociales para Alexis "El Conejo" Quiroga, con quien terminó su relación de pareja de manera reciente. Días después de haber anunciado su ruptura, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) sorprendió a sus seguidores al publicar un triste video en TikTok, con un contundente mensaje dirigido al joven cordobés, en el que insinúa que él habría sido el culpable de su ruptura.

Hasta hace algunos días, Coti Romero y "El Cone" se mostraban muy enamorados y unidos en las redes sociales. Sin embargo, de un día para el otro, la joven correntina anunció su ruptura a través de un comunicado, en el que dijo: “Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos lo que hicieron y hacen por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”. Ahora, publicó una fuerte indirecta para Quiroga.